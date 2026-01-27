日本眾院大選11政黨提名1280人 小選區多黨對決

日本眾院大選今天開跑，朝野共有11個政黨提名1280人參選。（彭博）

日本眾院大選今天開跑，朝野共有11個政黨提名1280人參選，多數小選區呈現多黨對決的局面，大選預定在2月8日投開票，將選出包括小選區289席及比例區176席共465席眾議員。日本首相高市早苗宣布將「執政黨過半」定為勝負基準，如果未能過半將辭職下台，所以這次選舉也被視為是高市政權保衛戰。

眾院大選在今天公告完成候選人登記，各政黨黨魁也在全國各地街頭，發表選戰「第一聲」演說，宣布選戰開跑。這次大選共有11個政黨提名1280人參選，尤其在289個小選區，呈現「多黨對決」的局面。

自民黨共提名337人，其中小選區提名285人，若加上推薦與支持人選，合計為287人。其中包括2024年大選禮讓公明黨候選人的10個選區。自民黨在小選區的候選人超過280人，為2014年以來首見。

由於自民黨與執政聯盟的日本維新會，並未進行提名協調，維新會在小選區提名87人，關西與首都圈為主的地區，將出現執政黨正面交鋒的局面。

另一方面，參政黨小選區候選人數從2024年眾院選舉大幅增加一倍以上，達到182人。該黨在積極財政、保守政治理念等政策上與高市早苗首相有不少共通點，但在182個選區全數與自民黨對決，可能導致保守派選票進一步分散。

由立憲民主黨與公明黨眾議員組成的新黨「中道改革連合」，共提名236人，其中小選區為202人，皆為立憲黨出身的候選人，由於公明黨出身28位候選人均在比例區候選名單占有優先順位，立憲出身候選人若在小選區失利恐難藉由比例區敗部復活。

國民民主黨此次在大幅提名，小選區提名102人。國民與立憲背後支持團體，同為日本最大工會聯合體「連合」，國民與中道將在46個小選區對決，而過去與立憲曾進行選舉合作的共產黨，這次也在小選區提名158人，將在97個小選區與琵琶別抱的立憲黨出身候選人對決。

