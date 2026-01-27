金融時報爆烏克蘭安全保證換割讓頓巴斯 美白宮強烈否認

俄軍無人機27日大舉襲擊烏克蘭的敖德薩，圖為一名居民行經遭襲擊的公寓大樓前。（路透）

根據英國金融時報27日引述8名知情人士指出，川普政府已向烏克蘭暗示，美方提供的安全保證將取決於基輔是否同意一項和平協議，而該協議很可能要求烏克蘭放棄對俄羅斯控制的頓巴斯地區主權。此舉引發烏克蘭高度憂慮，白宮則迅速否認相關說法。

報導指出，華府同時表示，若烏克蘭願意從其目前仍控制的東部領土撤軍，美國可額外提供武器，以強化烏克蘭戰後常備軍力。然而，這項提議被部分歐洲與烏克蘭官員解讀為美方試圖施壓基輔接受莫斯科長期堅持的領土要求。

烏克蘭總統澤倫斯基25日曾表示，美方起草的安全保證文件「已完成百分之百」，目前僅待雙方敲定簽署時間與地點。他多次強調，任何終止戰爭的和平協議都必須維護烏克蘭的領土完整。

不過，金融時報引述一名烏克蘭高官坦言，基輔對華府是否會真正落實安全承諾愈來愈缺乏信心，「每次到了可以簽署安全保證的關鍵時刻，美國就停下來」。

針對上述指控，白宮副新聞秘書凱利明確駁斥為完全不實。她強調，美方並未試圖強迫烏克蘭做出任何領土讓步，美國在促進和平的唯一角色，就是促成雙方達成協議。

值得注意的是，俄羅斯官方26日重申，領土問題仍是任何和平協議的核心。俄羅斯塔斯社引述克里姆林宮消息指出，在日前於阿布達比舉行的談判中，莫斯科再度強調對頓巴斯地位的立場不可妥協。

路透指出，目前無法立即證實金融時報的報導內容，白宮亦尚未進一步回應置評請求。

