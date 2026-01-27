為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本歷史性判決！東京地院要北韓政府賠償4名脫北者8800萬日圓

    2026/01/27 19:32 即時新聞／綜合報導
    現年83歲的原告川崎榮子回憶，她於1960年僅17歲時便受騙前往北韓，直到2003年才成功逃脫回日本。（美聯社）

    東京地方法院週一做出歷史性判決，要求北韓政府賠償4名曾被誘騙至北韓的脫北者共8800萬日圓（約合新台幣1800萬元）。這項訴訟源於北韓數十年前推動的「人間天堂」大外宣，吸引逾九萬名在日朝鮮人前往，結果卻淪為強制勞動的受害者。

    《BBC》報導，這項判決是脫北者與北韓長達數年法律鬥爭的里程碑。時間回溯至1959年至1984年期間，北韓在親朝組織的協助下，向居住在日本的朝鮮人宣傳北韓是擁有免費醫療、教育與保證就業的「人間天堂」。這項計畫共吸引9萬3000多人前往，但當他們抵達後才發現現實與宣傳背道而馳，不僅生活條件極其嚴苛，更被限制出境，被迫在工廠或農場接受強制勞動。

    原告之一、現年83歲的川崎榮子回憶，她於1960年僅17歲時便受騙前往北韓，直到2003年才成功逃脫回日本。她在2018年與其他4名受害者集體提出訴訟要求賠償，原告律師白木敦士表示，此案最深遠的意義在於日本法院行使司法主權，正式裁定北韓的惡意欺瞞與勞役行為屬實。

    法律戰的過程並非一帆風順。東京地院曾在2022年以「日本司法無管轄權」及「追訴時效已過」為由駁回賠償請求，引起受害者不滿。隨後東京高等法院於2023年推翻初審裁定，認定北韓侵害人權的行為具有延續性且日本擁有管轄權。東京地方法院法官在週一宣判時直言：「毫不誇張地說，他們大部分的人生都毀在了北韓。」

    儘管獲得勝訴，現實上的賠償金追討仍困難重重。北韓領導人金正恩對於日本法院的傳喚始終採取忽視策略，原告律師福田健治也坦言，要從北韓政府手中實際取得賠償金將是極大的「挑戰」。

