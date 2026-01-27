不是彗星！行星拖巨尾橫跨太空 竟與「這個」有關

系外行星大氣逸散形成的「氦氣雙尾」橫跨近60%的公轉軌道，長度達行星直徑100倍，藝術模擬圖。（翻攝自蒙特婁大學/Benoit Gougeon）

宇宙中正上演一場壯烈的「行星剝離」奇觀。最新天文觀測發現，一顆距離地球約850光年的氣態巨行星，因極度靠近母恆星而遭受強烈輻射轟烤，導致其大氣層不斷蒸發逸散，在太空中拖曳出兩條長度驚人的「氦氣巨尾」。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，由日內瓦大學與蒙特婁大學組成的國際團隊，利用韋伯太空望遠鏡（JWST）完成了這項突破性研究。科學家利用韋伯搭載的近紅外線無縫光譜儀（NIRISS），連續37小時監控行星WASP-121b，捕捉到大氣層在整個公轉軌道中的動態演變。

請繼續往下閱讀...

強烈輻射剝離大氣 氦氣尾長度達行星直徑100倍

WASP-121b屬於極高溫的「極熱木星」，公轉一圈僅需30小時。由於距離恆星極近，大氣層被加熱至攝氏數千度，導致輕質元素如氫與氦擺脫重力束縛。韋伯望遠鏡憑藉對紅外線高度敏感的特性，精確觀測到氦氣吸收光譜，揭示其形成兩條截然不同的結構：一條受恆星風推向後方，另一條則受恆星重力牽引在前。

這兩條氦氣流橫跨超過一半的軌道空間，總長度高達行星直徑的100倍。這項發表於最新一期《Nature Communications》期刊的數據，提供了目前人類掌握最完整的行星大氣流失圖像。

挑戰傳統物理模型 揭密行星演化「慢性失重」

研究負責人阿爾拉特（Romain Allart）表示，此次觀測時間跨度達37小時，揭示了氦氣逸散並非簡單的單點噴發，而是受到重力與恆星風共同形塑的複雜動態。現有的物理模型仍難以精確模擬這種「雙尾結構」，這意味著大氣與星際環境的互動比預期更複雜。

這項發現的重要意義在於，氦氣已成為科學家追蹤系外行星演化的核心指標。透過觀察大氣流失的速度與機制，天文學家能推論這些「熱行星」的最終壽命與質量損失，進而修正人類對宇宙中行星系統多樣性的理論架構。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法