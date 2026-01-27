明州血案惹民怨！川普施政滿意度跌低點 移民政策支持率創新低

近期明尼蘇達州發生兩起移民暨海關執法局（ICE）執法人員擊斃美國公民的慘劇，引發各大城市示威與輿論譁然。（歐新社）

美國明尼蘇達州近期發生2起移民暨海關執法局（ICE）執法人員擊斃美國公民的慘劇，引發各大城市示威與輿論譁然。根據最新民調顯示，川普在移民議題上的支持率已跌至39%，創下任內新低，超過5成美國人認為相關執法行動已「過火」。

路透報導，民調機構易普索（Ipsos）週一（26）發布的最新民調顯示，僅有39%的美國人支持川普的移民政策，較本月初的41%持續下滑；而反對率則上升至53%。

請繼續往下閱讀...

這波民調崩盤的主因指向近期發生在明尼蘇達州的2起ICE執法人員擊斃美國公民事件。上週六（24日），ICE探員在當地與示威者對峙時，開槍擊斃了37歲的護理師普雷蒂（Alex Pretti）。儘管執法部門指控普雷帝襲擊官員，但現場目擊者拍攝的影片顯示，雙方說法存在顯著落差。更早之前，另一名37歲的美籍公民古德（Renee Good）也在一場ICE探員突襲行動中遭槍殺。這2起涉及美籍公民死亡的案件，迅速點燃全美各大城市的抗議火苗。

民調進一步指出，約58%的受訪者認為ICE的執法手段「太過激進」，僅12%的人認為執法手段「適當」。在政黨傾向方面，9成民主黨人、6成中間選民以及2成共和黨人均認為執法已逾越底線。這種社會不安氛圍已波及政壇，共和黨明尼蘇達州州長參選人馬德爾（Chris Madel）週一宣佈退選，痛批強硬驅逐已演變成「對州民的報復」，讓共和黨在地方選戰中陷入絕境。

儘管川普個人聲望受挫，整體施政滿意度同步跌至38%的任內低點，但目前數據顯示美國民眾在移民議題上，對共和黨的信任度（37%）仍高於民主黨（32%），且川普的民調數據表現仍優於前任總統拜登。

川普週一對明州局勢改採溫和態度，宣稱已與民主黨籍州長華茲（Tim Walz）進行了「非常良好的通話」，試圖平息外界對聯邦與地方對立的質疑。

