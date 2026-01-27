獨得647億人生勝利組！全球彩券史最高獎金得主「近況曝光」

抱回全球彩券史上最高額獎金的得主卡斯楚，近日被民眾目睹，開著一輛福斯Kombi箱型貨車在街上低調兜風。（圖擷取自社群平台「X」）

美國威力球（Powerball）2022年開出全球彩券史上最高額獎金，高達20.4億美元（約新台幣647億）的頭獎，由加州男子卡斯楚（dwin Castro）一人獨得。外媒指出，卡斯楚一夕之間成為人人稱羨、財富自由的億萬富豪後，被房地產業者披露收購多棟豪宅，近期有民眾目睹他開名車現身洛杉磯街頭，讓其財力再度引發熱烈討論。

綜合外媒報導，現年33歲的卡斯楚在2022年11月7日獨得威力球高額頭獎，不過在隔年才現身領獎，當時他選擇先一次性領取9.98億美元，扣除各項稅務後實拿6.28億美元（約199億新台幣），並在中獎後數週內，購買洛杉磯數棟地段極佳的高級豪宅，單是這些豪宅合計總值，就高達了7600萬美元（約新台幣24億）。

報導指出，卡斯楚部分豪宅在去年加州野火中付之一炬，事後他在馬里布（Malibu）海灘收購10多處被燒毀的房產，遭當地民眾質疑是故意炒地皮，甚至發起連署要求政府出面阻止，不過他本人堅稱，自己只想讓當地社區恢復原貌。除了購買多處房產與土地，卡斯楚還聘請全天候保全團隊維護個人安全，並規劃長期不動產投資計畫。

雖然卡斯楚已是身價不菲的富豪，不過有民眾在25日上午，目睹他開著一輛福斯Kombi箱型貨車，行駛在洛杉磯的日落大道（Sunset Boulevard）低調兜風，這輛車為1958年款，價值約6萬美元（約新台幣190萬元）。據稱，卡斯楚對老爺車情有獨鍾，名下汽車品牌從保時捷到福斯都有，他還多次被民眾看到開著各式車輛在市區兜風。

$2B Powerball winner Edwin Castro spotted cruising LA streets in hippie-mobile https://t.co/CRvDOlN4Fz pic.twitter.com/NjJyZ4W2kY — New York Post （@nypost） January 26, 2026

