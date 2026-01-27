美暴風雪飆體感-43°C 義大利麵「結凍懸空」 千萬網友朝聖

美國女主播麥克德梅德在社群分享吃義大利麵剛用叉子捲起麵條秒結凍的畫面，引發熱議。（圖翻攝自Jennifer McDermed X平台）

美國近日遭受「怪獸級」極地渦旋（Polar Vortex）風暴侵襲，多個地區陷入一片冰封。其中明尼蘇達州（Minnesota）一度冷到零下30度，體感溫度甚至達-43°C，冷到不科學。一位女主播在社群分享吃義大利麵剛用叉子捲起麵條秒結凍的畫面，引發熱議。

明尼蘇達州明尼亞波里斯（Minneapolis）氣象主播麥克德梅德（Jennifer McDermed）在X平台分享影片，「明尼亞波利斯今天早上最低氣溫降到-21°F（-29.4°C），加上風寒效應更是達到 -45°F（-42.8°C）！哎喲！我當然得來做一下『義大利麵實驗』！」。畫面可以看到，一盤義大利麵在戶外一片冰天雪地中，捲起麵條直接結凍定格，宛若平常逛美食街會看到的食物展示模型。

影片曝光至今吸引近千萬人次觀看，「不敢相信這是真的」、「現在看到這種影片都要問一下是不是AI生成」、「在那樣的溫度下，麵條不是被煮熟，而是直接投降了」、「真的好冷，大家要多注意」、「看起來就像魔術表演」、「完全無法想像那是怎樣的感覺，在戶外呼吸肺部會刺痛吧」。

Minneapolis reached a low of -21°F and a wind chill of -45°F this morning! Ouch! Obviously I had to do the pasta experiment ???? pic.twitter.com/RuQkCb7ACY — Jennifer McDermed （@McDermedFox9） January 23, 2026

