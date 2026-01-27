為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本眾院選戰開跑 中國加大對日施壓

    2026/01/27 15:08 駐日特派員林翠儀／東京27日報導
    中國再度透過駐聯合國大使，直接在安理會中點名批評日本首相高市早苗「干涉中國內政」，而日方則提出反駁正面迎戰。（美聯社）

    中國再度透過駐聯合國大使，直接在安理會中點名批評日本首相高市早苗「干涉中國內政」，而日方則提出反駁正面迎戰。（美聯社）

    日本眾院選舉今天開跑，「對中政策」被認為將成為這次選戰的焦點之一，而中方也加大對日施壓力道，除了持續削減赴日旅遊人數之外，也再度透過駐聯合國大使，直接在安理會中點名批評日本首相高市早苗「干涉中國內政」，而日方則提出反駁正面迎戰。

    日本產經新聞報導，中國駐聯合國大使傅聰26日在美國紐約召開的聯合國安全保障理事會會議上，批評高市早苗「台灣有事」的國會答辯，是「向外界傳遞了日本可能在台灣問題上進行武力介入的錯誤訊息」。

    傅聰在安理會的演說中，點名批評高市早苗首相發表了一些「逆歷史潮流而行的言論」，指其發言「構成對中國內政的干涉」。他進一步主張，台灣歸屬中國是「二戰勝利的結果，也是戰後國際秩序的一部分」，並斷言日本正在對以國際法為基礎的國際秩序發起魯莽挑戰，要求日本「正視歷史、反省錯誤，並對國際社會的關切負起責任、加以妥善應對」。

    對此，日本駐聯合國大使山崎和之反駁表示，中國代表對日本發表毫無根據的言論，令人遺憾。並向各國強調，戰後日本長期以來持續為國際社會的和平作出貢獻。

    這已是高市早苗就台海情勢發言後，中國至少已有3次在聯合國的場合對日發動外交攻勢。包括初期以概括性方式指稱日本「干涉台灣問題」，測試國際反應。再以法理包裝，將台灣問題包裝為「既定國際法結果」，並在安理會中直接點名高市，試圖對日本政府形成政治與輿論壓力。

    除在聯合國發言外，中國呼籲國內民眾避免赴日，削減赴日旅遊人數，對日本觀光與經濟形成間接壓力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播