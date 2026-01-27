日本眾院選戰開跑 中國加大對日施壓

中國再度透過駐聯合國大使，直接在安理會中點名批評日本首相高市早苗「干涉中國內政」，而日方則提出反駁正面迎戰。（美聯社）

日本眾院選舉今天開跑，「對中政策」被認為將成為這次選戰的焦點之一，而中方也加大對日施壓力道，除了持續削減赴日旅遊人數之外，也再度透過駐聯合國大使，直接在安理會中點名批評日本首相高市早苗「干涉中國內政」，而日方則提出反駁正面迎戰。

日本產經新聞報導，中國駐聯合國大使傅聰26日在美國紐約召開的聯合國安全保障理事會會議上，批評高市早苗「台灣有事」的國會答辯，是「向外界傳遞了日本可能在台灣問題上進行武力介入的錯誤訊息」。

傅聰在安理會的演說中，點名批評高市早苗首相發表了一些「逆歷史潮流而行的言論」，指其發言「構成對中國內政的干涉」。他進一步主張，台灣歸屬中國是「二戰勝利的結果，也是戰後國際秩序的一部分」，並斷言日本正在對以國際法為基礎的國際秩序發起魯莽挑戰，要求日本「正視歷史、反省錯誤，並對國際社會的關切負起責任、加以妥善應對」。

對此，日本駐聯合國大使山崎和之反駁表示，中國代表對日本發表毫無根據的言論，令人遺憾。並向各國強調，戰後日本長期以來持續為國際社會的和平作出貢獻。

這已是高市早苗就台海情勢發言後，中國至少已有3次在聯合國的場合對日發動外交攻勢。包括初期以概括性方式指稱日本「干涉台灣問題」，測試國際反應。再以法理包裝，將台灣問題包裝為「既定國際法結果」，並在安理會中直接點名高市，試圖對日本政府形成政治與輿論壓力。

除在聯合國發言外，中國呼籲國內民眾避免赴日，削減赴日旅遊人數，對日本觀光與經濟形成間接壓力。

