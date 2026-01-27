又是滑雪場！中國男大生迷路受困 北海道警方派直升機救人

21歲中國籍男大生在神居滑雪場迷路受困，北海道警方出動直升機救出。（圖擷取自@seiryukai 社群平台「X」）

受到冬季寒流影響，日本各地降下強烈暴雪，並傳出有不少外國籍遊客受困旅館、機場、滑雪場等場所。北海道警方透露，一名21歲中國籍男大生前往旭川市的神居滑雪場遊玩，卻在山區迷路受困，最終被警方出動直升機救出，警方今（27日）曝光當天驚險的救援過程影片。

綜合日媒報導，事件發生在23日下午2點左右，北海道警方接獲一名中國籍男子報案，他向警方自述︰「我獨自滑雪時迷失方向，結果滑出雪道外下不了山」，警方立即出動救難直升機，前往男子通報的神居滑雪場山區尋找其下落，並在耗費約1小時40分鐘後，才終於尋獲男子，經救援人員初步檢查無受傷，最終將他順利送下山。

請繼續往下閱讀...

根據警方公布的救援影片顯示，直升機先是在滑雪場附近的山區進行空中搜索，並在一處樹林間發現深黑色衣物的中國籍男子身影，隨後救援人員冒著暴風雪吹襲，透過繩索降落至雪地，確認男子沒有受傷後，再將他吊掛回直升機。事後男子向警方供稱，他具有一定的滑雪經驗，沒想到這次獨自進行滑雪之旅，竟發生迷路的情況。

警方表示，目前他們還在調查這名中國籍男子確切的失蹤原因，包含是否其實是無視規定自行闖入山區滑雪，又或者不小心誤入禁區。另據警方資料統計，北海道單是在今年1月，就發生至少29名遊客擅自進行遠離滑雪場的山岳野雪（Backcountry）滑雪，事後無法自行脫困求救的案例，其中高達9成（26人）為外國人。

相關新聞請見：

中國人又違規爬富士山叫救援 日本民眾火大籲嚴懲

又有台灣遊客在日本出事！6人滑雪團迷路受困一夜待援中

在日本滑雪場迷路受困1夜！為何偏離雪道 台灣遊客：以為可以過去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法