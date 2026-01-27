不是無預警加稅！美方早在2週前致函 要求南韓履行貿易協議

美方在2週前致函南韓政府，要求履行去年11月簽署的「聯合情況說明書」（Joint Fact Sheet）中關於貿易領域的協議。（美聯社）

美國總統川普以南韓國會仍未批准美韓貿易協定為由，宣布韓輸美汽車、木材、藥品關稅以及其他所謂「對等關稅」的稅率從15%提高至25%。有韓媒爆料，美方並非無預警加課關稅，早在2週前就已經致函南韓政府，要求履行去年11月簽署的「聯合情況說明書」（Joint Fact Sheet）中關於貿易領域的協議。

據《韓聯社》報導，美國駐韓使館臨時代辦何樂進（James Heller）在本月13日致函南韓政府，信函內容據傳是敦促韓方履行去年慶州美韓首腦會談後發表的「聯合情況說明書」所承諾的：「不歧視美國大科技公司（Big Tech）在南韓的業務營運，使其待遇與本土企業平等。」

收件者包含南韓副總理兼科學資通訊部長官裴景勳、外交部長趙顯、產業通商資源部長官金正寬、公平交易委員會委員長朱秉基等人。

去年11月美韓簽署的「聯合情況說明書」，當中要求避免美國企業在韓國內的相關法律與政策上遭差別待遇或面臨不必要障礙，也涵蓋南韓承諾對美投資3500億美元，交換美方調降南韓汽車關稅至15%等核心事項。

報導指出，上述信件表面上雖聚焦數位監管，但實際上可能是美國總統川普採取的措施的初步警告，催促南韓加速落實整體貿易與投資承諾。

美國總統川普今以南韓國會仍未批准美韓貿易協定為由，宣布韓輸美汽車、木材、藥品關稅以及其他所謂「對等關稅」的稅率從15%提高至25%。

