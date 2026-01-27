沒有例外！ 國際刑事法院裁定杜特蒂可出庭 下月舉行審前聽證會

現年80歲的菲律賓前總統杜特蒂因過去執政時鐵腕掃毒而被控犯違反人權罪行，目前關押在海牙。（路透）

現年80歲的菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因過去執政時鐵腕掃毒而被控犯違反人權罪行，目前關押在海牙，辯方提出，杜特蒂認知能力退化無法接受審判，要求休庭；不過國際刑事法院（ICC）26日表裁定，杜特蒂身體狀況適合出席審前聽證，並將於2月23日舉行確認指控聽證會。

據《路透》報導，菲律賓前總統杜特蒂因在其執政期間的「反毒戰爭」中涉及謀殺罪，目前被關押於海牙，其辯護律師曾主張，杜特蒂因認知功能衰退（Cognitive decline）而無法接受審判。

不過，法官在一份聲明中指出，根據獨立醫學專家的報告顯示，杜特蒂能夠理解並參與其案件的審理，認定杜特蒂能夠有效行使他的程序性權利，因此適合參加預審程序；法官重申，一個人被認定「足以參與案件」的標準，僅需其對法律程序有大致的理解，而非要求其心智運作處於最佳狀態。

報導指出，儘管過去有多名被告提出類似申請，但即使是高齡被告，國際刑事法院（ICC）至今從未判定任何一名被告不適於受審。

