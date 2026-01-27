忘了已婚39年再度求婚 美國失智翁與妻子照護機構二度完婚

77歲的歐萊利（Michael O’Reilley）約7年前罹患阿茲海默症，幾乎不記得自己早已結婚，卻仍深情向78歲妻子費德曼（Linda Feldman）求婚。（圖擷自「@washingtonpost」X）

美國加州一對老夫妻已經結婚39年，不過77歲的歐萊利（Michael O’Reilley）約7年前罹患阿茲海默症，幾乎不記得自己早已結婚，卻仍深情向78歲妻子費德曼（Linda Feldman）求婚，2人本月10日在輔助生活和記憶護理機構「常春藤」中舉辦第二次婚禮，感動親友、照護人員。

綜合外媒報導，歐萊利與費德曼早在1987年結婚，帶著各自前段婚姻的子女在伯克利山丘組成混合家庭、共同扶養孩子。多年後歐萊利確診阿茲海默症，記憶與意識時好時壞，卻始終在看到妻子時露出笑容、主動擁抱，並不斷對她說「我愛你」。

請繼續往下閱讀...

去年底，歐萊利在柏克萊一家安養與失智照護機構中，再度向費德曼求婚，幾乎不記得她已是自己的妻子。費德曼毫不猶豫答應，並決定替他辦一場簡單而溫暖的儀式。

費德曼與工作人員透露，儘管歐萊利身患疾病，但每當見到妻子時，他的雙眼總會煥發光芒。

婚禮當天，場地以白金雙色花卉、氣球與蠟燭布置現場，親友齊聚見證2人重溫誓言。照護員陪同歐萊利入場，費爾德曼協助丈夫入座前排座位。費德曼在致詞中感謝丈夫的照護團隊及工作人員，接著談及回顧2人相遇契機、相愛與共同養育孩子的歲月，坦言面對失智症多半是「帶著恐懼的預期」，而丈夫恆久的愛意，「在如此艱難的處境中，這份愛是上天賜予的禮物。」

柏克萊常春藤執行總監向《時人》雜誌透露，「能有歐萊利入住本社區是我們的榮幸，更榮幸能為這對新人籌辦二度婚禮，共同見證如此意義非凡的時刻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法