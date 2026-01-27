匈牙利總理稱烏克蘭干預大選 下令召見烏大使

匈牙利親俄總理奧班26日指責烏克蘭，試圖干預匈牙利即將舉行的大選。（法新社）

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）26日指責烏克蘭試圖干預匈牙利即將舉行的大選，並下令召見烏克蘭駐匈牙利大使。《美聯社》聲稱，此事是奧班長期以來反烏克蘭行動的最新進展。

根據《美聯社》報導，與俄羅斯保持密切聯繫的奧班，將在4月12日舉行的選舉中面臨執政16年來最大的挑戰。他的右翼民族主義政黨青民盟（Fidesz），在大多數民調中落後兩位數。

請繼續往下閱讀...

奧班試圖說服選民，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，匈牙利安全和主權面臨生存威脅。奧班還強調，若他的政黨敗選，匈牙利人將被強徵入伍，在烏克蘭前線作戰並犧牲。

奧班26日表示，烏克蘭的政治領袖，甚至包括烏克蘭總統本人，都發表了針對匈牙利極其冒犯和威脅性的言論。關於言論具體內容，他未具體說明。

奧班聲稱，匈牙利國家安全部門已對烏克蘭舉動進行評估，並將其認定為烏克蘭為干預匈牙利選舉而採取的一系列行動的一部分。

奧班補充，他已指示外交部召見烏克蘭大使。

值得注意的是，烏克蘭總統澤倫斯基上週在瑞士達沃斯世界經濟論壇上演講時曾批評奧班。他指責奧班靠歐洲的錢過日子，卻試圖出賣歐洲利益。

澤倫斯基說「如果他（奧班）在莫斯科感覺自在，這不意味著我們應該讓歐洲各國的首都變成小莫斯科。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法