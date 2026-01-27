川普威脅關稅100％！ 英相反擊：「無視中國才是鴕鳥」拒選邊站

英國首相施凱爾接受《彭博》專訪，強調不會在美中之間選邊站。（彭博）

在美國總統川普揚言對「與中國走太近」的盟友（如加拿大）祭出100%報復性關稅的敏感時刻，英國首相施凱爾（Keir Starmer）卻選擇公開唱反調。他在即將啟程訪問北京前夕，接受《彭博》（Bloomberg）專訪時強硬表態，英國雖然會維持與美國在安全與國防上的緊密關係，但他「不會在美中之間做選擇」，並拒絕接受這種「非黑即白」的二分法。

施凱爾創「鴕鳥理論」 合理化親中經貿

施凱爾在專訪中為其訪中行程辯護，提出了1套「現實主義」論述。他直言：「把頭埋在沙子裡、無視中國的存在，這是不明智的（wouldn't be sensible）。」

他強調，中國是世界第2大經濟體，這趟睽違8年的英國首相訪中之旅，將為英國企業帶來巨大的商業機會。他回憶道：「當我在處理美英貿易協議時，大家都逼我在美國與歐洲之間選邊，我當時就說：『我不做這種選擇。』」如今面對美中角力，他試圖複製同樣的「雙面討好」策略。

施凱爾在專訪中透露，他將率領數十位英國企業領袖隨行，顯示「經濟利益」是此行核心。雖然他也承諾會向北京提及人權分歧，包括已具英國公民身分、遭港府判刑的《壹傳媒》創辦人黎智英一案。

然而，末代港督彭定康（Chris Patten）對此不以為然。他警告，英國長期以來的對華政策建立在「為了做生意就不敢說真話」的錯誤基礎上。如果施凱爾在會談中只是輕描淡寫地帶過黎智英案，只為了回國好向媒體交差，那將是極度「可悲」（pathetic）的表現。

事實上，施凱爾的「善意」已經付諸行動。就在專訪刊出前幾天，英國政府力排眾議，批准中國在倫敦興建備受爭議的「超級大使館」。這項決定被反對者批評為替中國間諜活動開大門。

面對外界質疑，施凱爾在受訪時重申，處理對中關係若失敗將是「失職」。他批評過去英國對華政策總是「忽冷忽熱」，從一度號稱的「黃金時代」瞬間翻轉為「冰河時期」。他強調，英國政府將拒絕這種極端的二分法選擇，試圖走出一條務實接觸的新路線。

