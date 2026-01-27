為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    上任8個月僅立法20％ 李在明被卡到怒了：國會效率低到難做事

    2026/01/27 13:28 即時新聞／綜合報導
    南韓總統李在明今（27日）在青瓦台主持國務會議時抱怨，現在國會立法速度太慢，慢到了無法做事的程度。（法新社）

    美國總統川普以南韓國會仍未批准美韓貿易協定為由，宣布韓輸美汽車、木材、藥品關稅以及其他所謂「對等關稅」的稅率從15%提高至25%。南韓總統李在明今（27日）在青瓦台主持國務會議時抱怨，現在國會立法速度太慢，慢到了無法做事的程度。

    《韓聯社》 報導，南韓總統李在明今（27日）在青瓦台主持國務會議，在與國稅廳廳長林光鉉討論如何追討逃稅問題時，抱怨國會立法效率太低，讓政府難以做事。

    林光鉉提出需要修法時，李在明忍不住表示：「雖然充分理解，但國會的立法速度實在太慢了。」他接著問道：「不能一直等下去，在那之前，難道不能以各部會的名義抽調人力派駐，或是進行聯合管理嗎？」

    當林廳長回答「立法似乎會比較快」時，李總統感到不耐煩直言：「國會現在慢成那樣，不知道要等到何時才能完成。難道你要一直等到那時候嗎？」

    李在明認為現在國會效率太低，低到了政府無法做事的程度，他提到：「（政府上任）已快滿8個月了，但針對政府基本政策方針的立法率竟然只有20%。」

    李在明進一步要求：「現在就開始行動。不能保證2月份就能修法成功。」並強調：「現在滯留在國會的法案有數百件，按照那種速度，不知道什麼時候才能過關。」接著又說：「既然情況如此，別再推延了，採取一些非常措施吧。行政最重要的是速度，絕對不能乾等。」

    關於欠稅問題，李總統指出：「欠稅的人會持續欠稅，高額欠稅者更是慣性拖欠。絕不能讓這些人佔便宜。必須進行全面調查，讓他們意識到『逃稅是活不下去的』。」

    針對南韓國會延宕問題，美國總統川普也宣布，由於南韓國會遲遲未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將提高南韓汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%調升至25%

