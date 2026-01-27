為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    2台人仍失聯！ 阿蘇直升機搜救恐耗數月 熊本知事：萬分心痛

    2026/01/27 12:58 即時新聞／綜合報導
    日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜毀事故搜救行動受阻，惡劣地形與火山毒氣成最大障礙。（美聯社資料照）

    日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜毀事故搜救行動受阻，惡劣地形與火山毒氣成最大障礙。（美聯社資料照）

    日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口事故已過一週，搜救行動至今膠著，機上2名台灣乘客和飛行員仍下落不明，搜救人員昨天（26日）再度出動無人機勘查現場，由於機體位於火口壁的陡峭斜坡上，伴隨火山氣體的危險性，警方稱，救援行動恐耗時數月。熊本縣知事木村敬為此表示，「令人感到萬分心痛。」

    綜合日媒報導，負責搜救的警消單位26日一早再度前往發現直升機的阿蘇中岳第一火口附近，透過無人機空拍，調查火山氣體的影響，以及偵測地形同時評估可能進入的路線等。

    警消表示，為能接近發現直升機的現場，規劃出3條路線，包含沿火口邊緣移動，以及從東、西兩側切入等，然而所有路線的立足點極不穩定，且容易受到強風影響，擔憂搜救人員如稍有不慎將發生二次災難，目前仍持續研討可行的接近方式，並直言無法預估救援行動需要多久時間，或耗費數月才能完成。

    熊本縣知事木村敬於26日的例行記者會上表示，「聽說兩名乘客是期待熊本觀光而來的台灣旅客，令人感到萬分心痛。衷心期盼能儘早找到他們。」

    這起事故發生於1月20日，一架觀光直升機上午10時52分自市內起飛，原訂飛行時間約10分鐘，但在上午11時左右失聯，約5小時後，在阿蘇中岳火口內發現已嚴重損毀的機體，機上有一對來自台灣的男女，以及一名日籍駕駛員。

