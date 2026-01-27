為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本新法實施7年半首次有人違反！中國男女非法經營民宿被送辦

    2026/01/27 12:35 即時新聞／綜合報導
    在日本東京荒川區等地經營民宿的中國男性業者、中籍女員工，觸犯《住宅宿泊事業法》被送辦。東京警視廳警察示意圖。（歐新社）

    日本東京警視廳今（27日）表示，在荒川區、港區、新宿區、墨田區、豐島區等地經營「K－Carve Life」民宿的34歲中國男性業者、32歲中籍女員工，因涉嫌謊報旅客住宿情況，被警方移送東京地檢偵辦，這是日本《住宅宿泊事業法》實施7年半以來首次有人違反。

    據了解，日本從2018年6月開始施行《住宅宿泊事業法》，要求民宿業者每年最多只能經營180天，而且要遵守各地方政府的額外限制，旅館業方面則是365天都可經營。

    《產經新聞》報導，東京荒川區規定民宿僅限週六週日、國定假日營業，平日不得開放。不過，涉案中國業者於2024年6月至7月間，讓旅客在荒川區民宿住了49天，其中包含平日，同年8月向區政府申報時卻謊稱只讓旅客住了8天假日。

    負責經營的中國男子已承認違反了《住宅宿泊事業法》，供稱平日收客是為了增加收入。另外，警視廳透露這間荒川區民宿從2022年以來，已有13起鄰居投訴住客噪音、亂丟垃圾等情況。

