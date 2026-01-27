為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    香港政制局長辭職 曾國衛：前列腺癌指數上升

    2026/01/27 12:02 中央社
    62歲政制及內地事務局局長曾國衛表示，因前列腺癌指數上升，與家人及醫生商討後，決定放下工作。（路透社資料照）

    香港行政長官李家超今天說，62歲的政制及內地事務局局長曾國衛因健康理由辭職；曾國衛則公開表示，因前列腺癌指數上升，與家人及醫生商討後，決定放下工作。

    李家超早上出席行政會議前向媒體說，曾國衞早前以健康理由向他請辭，他與曾國衞詳細討論及了解情況後，決定按照基本法的相關規定，向北京中央政府作出建議。

    新華社今天稍早時報導，根據李家超的建議，中國國務院決定免去曾國衞的職務。

    香港多家媒體上週曾報導，港府高層可能出現「大地震」，多名官員近期可能被撤換，當中包括曾國衛；相關報導猜測，這場「大地震」可能涉及政府對大埔宏福苑大火慘劇追責，也可能反映出李家超在餘下1年半的任期內，有意進行大變革。

    不過，李家超今早同時否定媒體各種猜測，並說如果曾國衛的健康沒有問題，他是希望對方留任的。

    李家超並強調，在餘下任期沒有任何更換司、局長的計畫，因為政府還有很多工作要做，比如宏福苑大火後續工作、新界北部都會區發展，以及與中國「十五五」規畫對接。

    此外，港府也準備自行訂定港方的「五年規畫」。

