    曾發表反伊斯蘭教言論 以色列網紅簽證遭澳洲取消

    2026/01/27 12:43 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列網紅亞胡德的簽證被澳洲取消。澳洲內政部長伯克（見圖）稱，散播仇恨不是良好入境理由。（歐新社）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）去年12月14日發生針對猶太人的槍擊案，導致重大傷亡，此後澳洲嚴厲打擊仇恨言論。澳洲近日取消以色列網紅亞胡德（Sammy Yahood）的簽證，原因是他曾在網上發表反伊斯蘭教言論。

    根據《法新社》報導，亞胡德（Sammy Yahood）曾在社群媒體上發表反伊斯蘭教言論，稱該教為「令人作嘔的意識形態」。預定在澳洲多個活動上發表演講的他26日指出，在航班起飛前3個小時簽證被澳洲取消。

    雖然亞胡德最後還是飛往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，但被阻止搭乘轉機班機前往澳洲。他在社交媒體上發文說「這是一個關於暴政、審查和控制的故事。」

    以色列內政部長伯克（Tony Burke）今（26）日聲稱，想訪問澳洲的人應該正確申請簽證，且是出於正當理由拜訪。他補充，散播仇恨不是良好入境理由。

    曾邀請亞胡德演講的保守派澳洲猶太人協會表示，強烈譴責澳洲政府取消亞胡德簽證的決定。

    該協會還批評澳洲取消其他猶太訪客的簽證，包括去年被拒簽的以色列極右翼政客羅斯曼（Simcha Rothman）。

    該協會執行長格雷戈里（Robert Gregory）表示，此次簽證取消事件加劇猶太社區的深切擔憂。他強調，雖然邦代海灘槍擊案慘絕人寰，澳洲政府也姍姍來遲地道歉，但政府並未真正改變。

