在日本滑雪場迷路受困1夜！為何偏離雪道 台灣遊客：以為可以過去

台灣與中國遊客一共6人，因離開滑雪場雪道，在新潟縣南魚沼市的滑雪場受困1夜。（圖擷自「六日町八海山滑雪場」臉書）

新潟縣南魚沼市的滑雪場25日驚傳有台灣與中國遊客受困，他們離開滑雪場雪道卻迷路，受困在零下山區一夜後在當地警消救援下，昨（26日）順利下山，被問到為什麼要離開雪道，他們表示看到有別人留下的痕跡，所以以為可以過去。

綜合日本媒體報導，新潟縣南魚沼市的「六日町八海山滑雪場」驚傳遊客受困消息，6名台灣與中國遊客因離開滑雪場雪道而迷路，受困6人為30至40歲左右男性，除了3名中國遊客外，彼此之間並不認識，這些人迷路後，在25日下午2點許透過友人撥打110報案。

請繼續往下閱讀...

受困6人挖雪洞度過零下的夜晚，當地警消於26日上午6點半開始搜救，隨後於當天上午8點半左右，在海拔約550公尺處，發現了躲在雪洞中的6人，發現地點距離滑雪場雪道偏離約440公尺。

這6人未受傷，隨後跟隨搜救隊伍自行下山，被問到為什麼要離開雪道，他們表示「因為看到有人滑過的痕跡，覺得應該可以滑過去」、「看到前面有別人（中國籍男子團體）在滑，所以覺得沒問題」。

參與搜救的滑雪場相關人員表示，由於雪持續下了一段時間，積雪相當深。只要在滑雪場規劃的區域內遊玩是很安全的，希望大家不要輕易離開滑雪場的賽道或管理區域外。在事發現場附近，1月23日才剛發生過1名20多歲的外國籍男子遇險獲救的事件，警察呼籲：「賽道外滑行極其危險，請絕對不要嘗試。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法