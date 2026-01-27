為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    國際數學競賽傳洩題！中國電商賣答案 新加坡考區急換題

    2026/01/27 11:48 即時新聞／綜合報導
    中國有網路平台兜售今年AMC 8的試題及標準答案。（擷取自bilibili）

    美國數學競賽AMC 8近日起陸續在全球多地舉行，不過，在新加坡考區考試首日卻傳出，有多個中國電商平台竟公然兜售今年的試題及答案。事件導致新加坡主辦方不得不準備替代試題，供學校決定是否更換，影響本週在新加坡應考的數百名學生。

    綜合媒體報導，美國數學競賽（American Mathematics Competition，簡稱AMC）是由美國數學協會主辦的國際數學競賽，也是被廣泛認可的數學能力測試，分為AMC 8、AMC 10和AMC 12三個組別，分別針對不同年級的中學生和高中生，全球每年約30萬人報考。由於該成績常被視為名校升學的「敲門磚」及未來報考一些美國大學的履歷指標，因而受家長重視。

    今年測試在美國時間1月22日至28日舉行，新加坡於23日到29日，但在開考第一天（23日），就發現多個電商平台已在兜售今年的25道試題和答案，價格從人民幣數十元到500元（約新台幣2300元）不等，最便宜的只售9.8元人民幣（約新台幣45元）。

    今年共有879名考生參加新加坡區的AMC 8，分別來自兩所「直通車」中學、新加坡美國學校和其他國際學校，也包括一些奧數補習機構，其中，超過500名考生已於上週（23日至25日）完成考試，另還有約300多名考生本週在當地應考，可能因此受影響。

    AMC新加坡官方考務機構亞洲數學聯盟（Asia Maths Alliance）創辦人周秀平表示，已為本週舉行考試的學校準備新題目，是否更換考題及更換多少題目，由各校自行決定。

    一名李姓家長怒道，「作弊會影響孩子的價值觀，如果家長只顧追求短期利益，卻忽視孩子安身立命的教育根基，我覺得是一件很愚蠢的事。」另一名毛姓家長則表示，由於AMC 8在不同地區的考試時間並非完全同步，增加了考題外洩的風險，「這對認真準備，誠信應考的孩子並不公平。」

