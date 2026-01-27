日本新千歲機場2千人因大雪受困過夜 旅客席地而睡

日本北海道新千歲機場，26日晚間有2千人在機場過夜。（圖擷自「@motoo_yamanaka」X帳號）

日本北海道札幌市降下世紀暴雪，繼25日晚間有7000人受困新千歲機場後，26日晚間又有2000人在機場過夜，到處可見旅客席地而睡的景象。

據《NHK》報導，新千歲機場的JR列車和接駁巴士一度停擺後，在26日終於陸續開始營運，但由於人潮眾多且公共交通尚未完全恢復，使得機場還是擠滿了旅客。

新千歲機場表示，從26日晚間至今天（27日）早上，大約有2000旅客滯留機場，許多人都拿著分發到的睡袋、毛毯墊在地上。1名來自靜岡縣的男子透露，他排隊等JR列車等了3個小時最後決定放棄，去領了睡袋休息，他真沒想到這種混亂會持續2天。

新千歲機場四處可見旅客席地而睡。（圖擷自「@Jun_TOEICIP8」X帳號）

新千歲機場旅客躺在地上。（圖擷自「@sulokichi123」X帳號）

新千歲機場旅客在地上休息。（圖擷自「@frog5529」X帳號）

新千歲機場超商貨架空空如也。（圖擷自「@CurryAndRiceok」X帳號）

