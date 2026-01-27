川普突宣布關稅提高至25％ 葉耀元：殺雞儆猴的意味濃厚

美國總統川普。（路透）

川普週一（26日）突宣布，由於南韓國會尚未落實貿易協定，宣布將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15％提高到25％。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元以2點分析，他指出，「韓國目前的政治氛圍對中國很友善，所以殺雞儆猴的意味濃厚」。

葉耀元於臉書粉專今日於發文提及，這代表以下兩件事：

第1點，美國不會跟過去一樣，對於危害自己國家利益的事情睜一隻眼閉一隻眼。而且韓國目前的政治氛圍對中國很友善，所以殺雞儆猴的意味濃厚。

第2點，如果我們的立法院不願意通過我們跟美國的關稅協議，我們也會遭受一樣的下場。葉耀元嘆說，「依照現在藍白亂搞的現象，可能性極高…」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「總預算跟軍購都不給你過了，關稅協定再加一項來湊，他們沒有不敢做的事，只有等著天下大亂的殘局」、「台灣立法院已經被一群toddlers 霸佔，完全無法理性溝通，這是哪門子的民意代表？能有控制全世界半導體的優秀公民，卻沒有相對優秀的國會議員，真是滑天下之恥」、「100%不會通過的。行政院總統應該早就要開始想對策，傳產的老闆也不出來說話。我們沒什麼好擔心」。

