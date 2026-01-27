為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普突宣布關稅提高至25％ 葉耀元：殺雞儆猴的意味濃厚

    2026/01/27 09:53 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（路透）

    美國總統川普。（路透）

    川普週一（26日）突宣布，由於南韓國會尚未落實貿易協定，宣布將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15％提高到25％。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元以2點分析，他指出，「韓國目前的政治氛圍對中國很友善，所以殺雞儆猴的意味濃厚」。

    葉耀元於臉書粉專今日於發文提及，這代表以下兩件事：

    第1點，美國不會跟過去一樣，對於危害自己國家利益的事情睜一隻眼閉一隻眼。而且韓國目前的政治氛圍對中國很友善，所以殺雞儆猴的意味濃厚。

    第2點，如果我們的立法院不願意通過我們跟美國的關稅協議，我們也會遭受一樣的下場。葉耀元嘆說，「依照現在藍白亂搞的現象，可能性極高…」

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「總預算跟軍購都不給你過了，關稅協定再加一項來湊，他們沒有不敢做的事，只有等著天下大亂的殘局」、「台灣立法院已經被一群toddlers 霸佔，完全無法理性溝通，這是哪門子的民意代表？能有控制全世界半導體的優秀公民，卻沒有相對優秀的國會議員，真是滑天下之恥」、「100%不會通過的。行政院總統應該早就要開始想對策，傳產的老闆也不出來說話。我們沒什麼好擔心」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播