    首頁 > 國際

    狂！他在環澳自由車賽被袋鼠撞倒 仍奮力斬獲總冠軍

    2026/01/27 09:22 即時新聞／綜合報導
    來自阿聯航空車隊的范恩，在環澳自由車賽最後1天賽段被袋鼠撞倒，他仍奮力騎過終點奪下總冠軍。（歐新社）

    來自阿聯航空車隊的范恩，在環澳自由車賽最後1天賽段被袋鼠撞倒，他仍奮力騎過終點奪下總冠軍。（歐新社）

    太狂了！隸屬於阿聯航空車隊的澳籍自行車運動員范恩（Jay Vine），25日在環澳自由車賽最後1天的賽段被袋鼠撞倒，不過他仍奮力騎過終點奪下總冠軍。

    《CNN》報導，環澳自由車賽25日賽段全長169.8公里，在距離終點約96公里處，突然有2隻袋鼠跳到馬路上把范恩撞下車，其他還有3名自行車手被波及退賽，包括義籍選手戴內塞（Alberto Dainese）、荷蘭的惠辛（Menno Huising）、澳籍的史蒂文森（Lucas Stevenson）。

    不過，范恩跌倒後立即起身，在更換2次自行車後終於在距離終點92公里處跟上大集團，由於他之前賽段總計累積1分3秒的領先優勢，再加上摔車後並未放棄，因此順利衝線拿下總冠軍。

    范恩近3年內已有2次在環澳自由車賽奪冠，他笑稱很多人都詢問過澳洲最危險的東西是什麼，「我總會告訴他們是袋鼠」。范恩說，袋鼠會躲在灌木叢中，然後突然跳到面前讓選手來不及閃躲。

    范恩回憶，出事前他的速度大約是時速50公里，突然有2隻袋鼠竄到路面上，其中1隻驟然停下並且不斷左右搖擺，導致自己撞了上去。

    圖
    圖 圖 圖
