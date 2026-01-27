冰風暴狂襲美國 超過67萬戶停電、至少已29人死亡

冬季風暴持續席捲美國。（彭博）

美國近日遭受冬季風暴侵襲，造成東部與南部大規模斷電、交通中斷，截至目前為止，受影響各州共計已至少29人死亡。

根據《美聯社》報導，美國從中部的阿肯色州到東北的新英格蘭地區都覆蓋一層厚厚白雪，導致交通中斷、航班取消，各州均有大規模停課狀況。美國國家氣象局指出，賓州匹茲堡以北地區積雪厚達50公分，26日晚間至27日，體感溫度會低到攝氏零下31度。預報員指出，本週末東岸部分地區可能還會在遭遇另一場冬季風暴。

此外，受到冬季風暴影響的各州不斷更新死亡人數，目前已累計達到29人死亡。在麻州與俄亥俄州各有兩人遭鏟雪車輾斃；阿肯色州與德州都發生致命的雪橇事故；一名女子在堪薩斯州離開一家酒吧後陳屍於戶外。在紐約市，則有8人被發現死於戶外。

截至26日晚間，全美仍有超過67萬戶停電，其中大部分停電發生在南部地區，週末的凍雨導致樹枝和電線斷裂，讓密西西比州北部和田納西州部分地區嚴重停電。航班追蹤網站「FlightAware」數據顯示，26日全美有超過1萬1000個航班延誤或取消。

