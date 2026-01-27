可供4萬人吸食！中國販毒集團走私冰毒闖南韓 12成員落網

南韓警方證實，已逮捕數名試圖將冰毒偽裝成茶葉、走私入境南韓的中國犯罪集團成員。（彭博資料照）

南韓濟州警察廳26日證實，警方已抓獲試圖將4萬人份冰毒偽裝成茶葉、走私入境南韓的中國犯罪集團成員，包含中國籍吸毒人員共12人，其中7人被正式逮捕。

韓聯社報導，濟州警察廳指出，2025年10月24日，警方逮捕了1名試圖經由濟州國際機場，將藏匿在茶葉包裝袋中的冰毒攜帶入境的30餘歲中國籍男子A某，涉案毒品重量達1131克，價值約7.9億韓元（約新台幣1.7億元）。

請繼續往下閱讀...

濟州警察廳稱，A某當時從泰國出發，經新加坡轉機到濟州，之後在社群媒體散布高薪兼職廣告，試圖透過南韓公民將毒品運送至首爾、轉交運毒人員。1名20餘歲的南韓公民在接收A某委託的包裹後，懷疑當中藏有爆裂物，報警後犯行才曝光。

南韓警方隨後掌握了包含走私、供應、販賣到吸食的流通管道，並將偵查範圍擴大至首爾、水原、仁川等地。經過3個月的調查，警方鎖定並抓獲牽涉走私毒品案的4名中籍嫌疑人；隨後，警方又抓獲2名中籍販毒人員，及向其購毒、吸毒的5名中籍人員，過程中再查獲50克冰毒。

至此，南韓警方共抓獲涉嫌在境內流通冰毒的集團成員及吸毒人員共12人，其中7人已被正式逮捕，包括去年走私入境人員1人、運輸人員1人、販賣人員2人，及購毒、吸毒人員3人。警方正持續追查已離境的40餘歲中國籍首腦和30餘歲共犯，並對從該集團獲得毒品的其他吸毒人員展開調查。

據悉，南韓警方本次查獲的毒品與近期在濟州海岸發現的「偽裝茶葉袋毒品」並非同一類型。2025年9月29日，濟州道海岸發現以中國茶葉袋包裝的毒品；截至同年12月9日，濟州道海岸共發現類似毒品17次，重量達36公斤。

