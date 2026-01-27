為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市談台灣有事撤僑：日本若無作為　美日同盟將瓦解

    2026/01/27 05:12 中央社

    日本首相高市早苗受訪表示，假設台灣發生危機，美國軍隊在撤離日美兩國公民的聯合行動中遭受攻擊，日本若無所作為，這會威脅到日本與美國至關重要的安全同盟。

    日經亞洲（Nikkei Asia）報導，高市昨天於朝日電視台（TV Asahi）的一檔節目中，談到展開聯合行動撤離在台日本國民的可能性，「如果美軍遭受攻擊時，日本無所作為只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解」。

    高市說道：「如果發生緊急事態，我們需要前往營救在台灣的日本和美國公民。」

    她還提到：「我們會綜合判斷當地發生的事態，並在現行法律範圍內做出應對。」

    高市去年11月7日於日本眾議院接受質詢時指出，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

    中國方面譴責高市在國會發表關於「台灣有事」的答詢，並引發持續至今的日中兩國外交爭端。

    「台灣有事」答詢遭質疑後，高市去年12月重申「政府始終抱持一貫立場」，並稱「何種情況構成存亡危機事態，必須依照實際發生狀況，由政府綜合所有資訊做出判斷」。1150127

