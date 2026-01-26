中國外交部稱日本治安差+地震頻繁籲公民春節別去 台灣鄉民爽翻！

中國外交部提醒中國人春節別去日本。圖為赴日遊玩的中國遊客。（法新社）

日本首相高市早苗「台灣有事」的表態，讓中國跳腳祭出一系列報復措施，呼籲民眾避免前往日本旅行。26日中國外交部又發布提醒，宣稱日本社會近期治安堪憂，且部分地區連續發生地震，農曆春節將至，中國公民沒事別去日本！消息傳出後，卻讓台灣網友爽翻，認為這下子可以放心去日本了，更有不少網友高喊「去日本的機票快訂起來」。

根據中官媒《新華社》報導，中國外交部週一透過微信公眾號「領事直通車」發布消息，聲稱近期日本社會治安不靖，針對中國人的違法犯罪越來越多，加上部分地區連續發生地震造成人員受傷，中國公民在日本將面臨「嚴重安全威脅」。

中外交部表示，農曆春節將近，提醒中國公民近期避免前往日本，已經在日本的中國公民要密切關注當地治安狀況，以及地震和次生災害（衍生災害）預警訊息，提高安全防範意識，加強自我保護。

前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）今晚在粉專「日本自助旅遊中毒者」分享該消息，笑稱「一樣的話去年11月就說過了，這次多了一個地震的理由。10月24日，一口氣到了接近機場退稅開始實施的11月1日。怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦。是的，日本真的是很危險的國家呀。日本機票還不快訂起來！」

網友也紛紛開酸，「看來春節還是能安心去日本大玩特玩」、「台灣人春節可以放心去日本了」、「謝謝中國德政」、「中國人好好留在最愛的祖國黑皮」、「一對想潤出去的韭菜看到這應該會氣笑吧」、「這麼危險的國家我們來去就好」、「感恩中國、讚嘆中國」。

中國外交部提醒中國人春節別去日本。（圖翻攝自「領事直通車」微信公眾號）

