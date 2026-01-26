川普核心圈：唐羅主義劍指削弱北京 非與中俄劃地盤

美國總統川普。（路透檔案照）

美國總統川普身邊人士近日開始提出一種觀點，認為華府對委內瑞拉和伊朗動武，以及對格陵蘭與古巴發出威脅，並非與中俄劃分全球勢力範圍，而是為了遏止中國並賦予美國地緣政治優勢。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，川普（Donald Trump）提倡的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）是結合他自己的名字與19世紀的門羅主義（Monroe Doctrine），後者主張將敵對勢力逐出整個西半球。

這項概念也出現在美國去年底發布的「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）。美方自今年初以來已採取相關具體行動，包括襲擊委內瑞拉、對古巴等國抱持積極介入立場。

川普本月22日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）貼出軍事專家暨作家華勒（J. Michael Waller）的報告「『唐羅主義』的實踐」（The “Donroe Doctrine” In Action）。

這份報告指出，襲擊委內瑞拉是骨牌效應的一環，目標是連同伊朗、古巴等反美國家一併重塑為親美陣營，並發出侵蝕中國全球戰略的訊號。

報告寫道：「時間會證明，川普對委內瑞拉政權的處理方式究竟只是亂槍打鳥，還是暗藏高深布局，或至少是拿手邊某個計畫一用。」

華勒告訴日經亞洲，川普的安全戰略核心在於「遏止共產中國主宰全球」。

華勒談到：「批評川普的人誤以為這項戰略會將全球劃分為好幾個勢力範圍：美國掌管美洲、（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）執掌歐洲、（中國國家主席）習近平主導亞洲。」

他說：「歐洲盟邦主要負責歐洲，亞洲盟邦主要負責亞洲，美國主要負責美洲，但也會繼續支持能自助的盟友。」

若計入透過偽造登記的油輪所運輸的原油，委內瑞拉和伊朗約占中國原油進口3成，若加上中東國家，這個比例更高達7成。

外界認為，這份報告是加強打擊中國弱點的藍圖，拉攏對象包括川普正著手強化關係的中東國家。

川普第1次總統任期的白宮首席策略長巴農（Steve Bannon）迄今仍與川普保持親近關係，他上週稱唐羅主義是反中戰略。

巴農指出，北極地區是美中爭端下的軍事咽喉點（chokepoint），他並強調將中國排除在西半球外－包括丹麥自治領土格陵蘭－以削弱北京力量的重要性。

川普政府成員包含多位通常被視為對中鷹派的人士，例如國務卿盧比歐（Marco Rubio）。儘管有人主張應與中國保持良好關係，盧比歐在白宮的影響力可能日益增長。

同時，川普也避免批評中國。他預計今年至少會晤習近平兩次，外界普遍認為他對與北京達成貿易協議深感興趣。

美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）則表示：「川普政府內肯定有人相信，美國與中國處於戰略競爭狀態，應尋求某種戰略勝利。但我不認為總統是這樣看待美中關係。」

白蘭斯補充道，川普今年的優先目標是「保持對中關係相對穩定，試著克服一些經濟弱點，尤其是去年暴露的稀土劣勢，從而在與北京談判時擁有更多經濟籌碼」。

