    首頁 > 國際

    美2平民遭移民執法人員擊斃 共和黨議員要求調查

    2026/01/26 21:59 編譯林家宇／綜合報導
    明尼蘇達州兩起平民遭ICE擊斃事件引發群眾示威。（法新社）

    美國37歲男性公民護理師普雷蒂（Alex Pretti）24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，遭美國移民暨海關執法局（ICE）擊斃，進一步激發當地乃至全國各地示威抗議。

    兩起平民死亡案件引發共和黨審慎關切。德州眾議員麥考爾、北卡羅萊納州參議員提里斯等數名共和黨議員，要求當局提供更多案件資訊。同樣呼籲調查的阿拉斯加資深參議員穆爾科斯基指出，ICE探員並不具備執行其職責的「絕對自主權」。川普忠實盟友、內布拉斯加參議員芮基茲也表示，即便對ICE的支持不變，但「我們必須維護作為一個國家的核心價值觀，包括抗爭與集會的權利」。

    「美聯社」表示，普雷蒂之死正值共和黨準備投入期中選舉的敏感時期。川普在國際舞台上掀起的風暴，與北大西洋公約組織（NATO）處於危難邊緣；對內則苦於應對廣泛的民生問題。即便是作為長期政治資產的移民議題，據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC）調查，成年公民對川普處理移民事務的滿意度，從去年3月的49％跌至今年1月的38％。

