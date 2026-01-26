獨立評論人蔡慎坤：張又俠出事前1個多月 曾威脅要拿下習近平

資歷深厚且具實戰經驗的中共中央軍委副主席張又俠涉「嚴重違紀違法」，24日被官宣立案調查，旅美獨立評論人蔡慎坤26日再踢爆，張又俠出事前1個多月，曾當面頂撞威脅中共領導人習近平。 （美聯社資料照）

資歷深厚且具實戰經驗的中共中央軍委副主席張又俠和中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉「嚴重違紀違法」，24日被官宣立案調查後， 中共內鬥內幕不斷有爆料傳出。在張又俠官宣落馬前提前爆料的旅美獨立評論人蔡慎坤，26日再踢爆張又俠出事前1個多月，曾當面頂撞威脅中共領導人習近平。

蔡慎坤26日在YouTube節目《蔡慎坤說》中引述北京朋友的消息指出，大約在1個多月前，張又俠跟習近平有一次面對面的直接衝突，當時張又俠毫不留情面的直接質問習近平：「我們現在搞不清楚你要把這個國家帶到哪個方向，已經折騰了這麼多年了，軍隊也是元氣大傷、軍心渙散，你有沒有羞恥？」

張又俠又說，在習近平領導下，軍隊的形象遭到嚴重損害，軍人得不到社會尊重，軍人失去了基本的尊嚴，這是中共建黨建軍以來前所未有的自毀；爭吵到最後，張又俠直接放了狠話，「我今天不放你走，算不算政變」？

蔡慎坤說，這個消息聽起來很驚悚，如果說這件事情是真的話，說明張又俠和習近平之間已經到了完全撕破臉的地步了，就看誰能夠掌握主導權，這樣也就不難理解，習近平為什麼急急忙忙的要拿下張又俠，以及張又俠身邊所屬的人。

旅美學者吳祚來則在YouTube節目《慢山漫談》節目中表示，張與習近平的分裂是真實存在的，習近平有可能先下手為強。

吳祚來解釋，張又俠和習之間的衝突有多維度。第一，張又俠是真正的職業軍人，他對習近平所謂「軍人就是用來打仗的」說法有本能反感。第二，習張家族有淵源，但一旦形成君臣關係，張又俠內心必然排斥；習把自己塑造成毛澤東模式，要求絕對敬畏，張又俠不可能真心認同。第三，軍中秩序崩壞，習近平火箭式提拔親信，破壞既有規則，彭麗媛介入軍中事務，軍隊逐漸家族化，文革式宣傳再次出現，此前中共軍報開始發表倡導「民主集中制」、反對家長制的文章，背後顯然有張又俠的影子。

