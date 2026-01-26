為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    ICE擊斃平民引眾怒 川普稱政府全面審查明尼蘇達槍擊案

    2026/01/26 21:53 編譯林家宇／綜合報導
    美總統川普表示，政府正全面審查明尼蘇達州的平民槍擊案。（路透）

    美總統川普表示，政府正全面審查明尼蘇達州的平民槍擊案。（路透）

    美國移民暨海關執法局（ICE）24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市，擊斃37歲男性公民護理師普雷蒂（Alex Pretti），是不到3週內第2位喪命在ICE槍下的平民，引發當地民情憤慨和全國關注。川普25日在「華爾街日報」專訪中談到，政府正全面檢視關於普雷蒂之死的始末與經過，執法人員會在某個時間點離開當地城市，但沒有提出確切時間點。

    川普也把公民之死的責任歸咎民主黨，在社群媒體「真實社群」寫道，「民主黨治理的庇護城市和州拒絕與ICE合作，他們的確鼓勵了左翼政治煽動者非法阻礙對最為惡劣之人的逮捕行動」、「藉此，民主黨把非法的外國罪犯置於納稅、守法的公民之上，是他們創造了捲入所有人的危險環境」，呼籲民主黨管理的地方政府與移民當局合作，並喊話國會通過法案終結庇護城市。

    普雷蒂與另一名7日遭擊斃的美國公民為育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good），在缺少明確證據下，被川普政府官員指控為試圖傷害執法人員的「國內恐怖主義」，但目擊者說法和影像未能支持官方說法。

