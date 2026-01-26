為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印尼西爪哇豪雨釀山崩增至17死 仍有73人失蹤

    2026/01/26 22:35 中央社
    印尼西爪哇省連日豪雨引發山崩，截至今天增至17人喪生，救難人員動用重型機具搜尋另外73名失蹤者。圖為西萬隆村遭泥土掩埋。（路透）

    印尼西爪哇省連日豪雨引發山崩，截至今天增至17人喪生，救難人員動用重型機具搜尋另外73名失蹤者。圖為西萬隆村遭泥土掩埋。（路透）

    印尼西爪哇省（West Java）連日豪雨引發山崩，截至今天增至17人喪生，救難人員正動用重型機具搜尋另外73名失蹤者。

    法新社報導，西爪哇省萬隆（Bandung）的災區附近聚集了迫切等待親友下落的民眾。救難人員正在這片土石鬆動不穩的地區搜尋失蹤者，他們擔心再次發生山崩。

    挾帶碎石的滾滾泥流24日清晨灌進萬隆當地村莊帕西朗古（Pasir Langu）並淹沒民宅，迫使居民撤離家園。

    一名男性災民每天到村裡打聽11名失蹤家屬的消息，包括他的姊妹。他告訴法新社，「他們目前幾乎不可能生還，我只希望找到他們的遺體。我心如刀割，看到家姊這樣被土石流淹沒，我真的很難過」。

    印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）今天證實，這次山崩造成至少17人喪生，地方官員表示仍有73人下落不明。

    當地災害應變機構補充說，這場災害造成逾50棟建物嚴重受損和650人無家可歸。

