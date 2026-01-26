為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    Grok生成性AI深偽圖 歐盟調查馬斯克旗下X平台

    2026/01/26 22:41 中央社
    Grok生成性AI深偽圖，歐盟調查馬斯克旗下X平台。（ 法新社）

    Grok生成性AI深偽圖，歐盟調查馬斯克旗下X平台。（ 法新社）

    歐盟今天調查馬斯克（Elon Musk）擁有的X社群平台，聚焦其AI聊天機器人Grok生成女性及未成年人遭性化處理的深偽影像，這是國際社會近期反擊這項工具的最新行動。

    法新社報導，Grok近期爆發爭議，原因是外界發現用戶僅需輸入簡單文字指令，例如「讓她穿上比基尼」或「脫掉她的衣服」，就能將女性與兒童的影像加以性化。

    歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「在歐洲，我們絕不容忍這種不可思議的行為，例如對女性與兒童進行數位脫衣。」

    她在給法新社的聲明中說：「很簡單，我們不會把同意權與兒童保護交給科技公司胡作非為、牟取利益。非法影像造成的傷害極其真實。」

    歐盟科技事務主管維爾庫南（Henna Virkkunen）則說，這次調查將「釐清X平台是否已履行歐盟數位服務法（DSA）所要求的法律義務」。數位服務法是用以規範網路巨頭。

    她強調，歐盟女性與兒童的權益，不能成為X平台服務帶來的「附帶損害」。

    布魯塞爾方面表示，當局正調查X是否妥善控管「在歐盟範圍內傳播非法內容所帶來的風險，例如遭變造的露骨性影像，包括可能構成兒少性虐待的內容」。

    非營利監督機構「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate, CCDH）日前發布研究指出，Grok在11日內生成約300萬張女性及兒童遭性化處理的影像。

    作為這次新調查的一部分，歐盟表示正擴大對X平台現有的調查，目的是打擊非法內容和訊息操弄的擴散。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播