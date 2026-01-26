張又俠涉洩核武機密遭查？ 旅美學者評估「當小說讀即可」

有美國媒體披露中共中央軍事委員會副主席張又俠被指向美方洩漏中國核武機密，因而遭到調查，但學者懷疑此一說法。（歐新社）

資歷深厚且具實戰經驗的中共中央軍事委員會副主席張又俠遭調查消息傳出後，有美國媒體披露，箇中原因是向美國洩漏中國核武機密。然而，旅美中國政治學者鄧聿文研判，如果相關傳聞屬實，「解放軍報」社論會隱約提及這點，對張的抓捕會是名正言順的行動，因此「把它當作小說讀讀就可以」。

鄧聿文在社群平台Ｘ發文分析，張又俠被捕的原因若真涉及洩密，這是最高等級的軍事安全問題，「解放軍報」的社論會在對張做出「五個嚴重」的政治指控之外，再加上「洩露國家軍事情報秘密」一條罪名，該罪名非常好用，「洩露核機密可以判死刑，抓捕張就是名正言順，黨內高層無話可說，也正好可以擺脫外界對內部權力鬥爭的臆測」。

《華爾街日報》25日也分析，「解放軍報」針對張又俠及軍委聯合參謀部參謀長劉振立受查所發表的社論表明，兩人的案件中，政治因素至關重要，尤其該報指責張「嚴重踐踏和破壞」中央軍委主席權威的制度基礎。

對此，美國智庫「亞洲協會政策研究院」外交政策與國家安全資深研究員莫里斯（Lyle Morris）表示，這樣的指控意味，習近平認為「張又俠的權力超越習本人」，因為中共一直強調習近平對軍隊擁有最終權威，代表黨對軍隊的指揮，強調張的違規行為就表明，張與習的指揮系統脫節。

鄧聿文也認為，所謂政治問題，「說白了，這些軍頭們對習在解放軍的主席負責制是不滿的，因為主席負責制把解放軍從共軍變成習家軍。那也說明，習近平的威信在解放軍裡是有很大不滿的」。鄧聿文推測，真實情況可能介於兩者之間，張又俠等人確實嚴重貪腐，同時也對習凌駕於軍委之上的絕對主席負責制有所不滿，例如在落實習的指令時有些怠慢，這讓習感受到權威受到挑戰，從而加以清除，「習要的是軍隊的絕對服從」。

至於習近平清洗軍事高層的行動之於台灣有何影響，鄧聿文稱「網路上很多人認為，這會讓解放軍攻打台灣提前，台灣持這種看法的人也很多，但在我看來，這真是想多了」。不過，他也坦言，如果把張被捕放在習「整軍備戰」的大背景下，就等於今後再沒有敢對習表達不同意見的將領，從這個角度看，台灣其實更危險。

莫里斯也指出，無論出於何種原因，習近平拔除張又俠的決定顯示，他對自己鞏固軍隊權力充滿信心，「對習而言，這並非軟弱的表現，而是力量的展現」。此外，習近平肅清軍事指揮系統也顯示，猖獗的腐敗、根深柢固的裙帶關係及國家機密外洩等，對其掌控台灣的目標構成存續威脅。

