俄官員自拍露餡！耶魯團隊揭俄210處「集中營」關 3.6萬烏克蘭童

耶魯大學人文研究實驗室透過衛星影像與俄國官員失誤洩漏的地理標籤，成功追蹤到被強行帶往俄羅斯的烏克蘭兒童。（美聯社）

耶魯大學人文研究實驗室（HRL）透過衛星影像與俄國官員失誤洩漏的地理標籤，成功追蹤到被強行帶往俄羅斯的烏克蘭兒童。該實驗室主任雷蒙（Nathaniel Raymond）表示，目前已在俄國境內發現210處再教育營與軍事營地，估計約有3.6萬名兒童遭綁架。

根據《莫斯科時報》報導，美國國務院於2022年委託耶魯大學人文研究實驗室，針對俄羅斯當局移送烏克蘭兒童的規模與現況展開調查。實驗室主任雷蒙在斯德哥爾摩受訪時坦言，任務之初幾乎被認為是不可能的挑戰，因為這類涉及俄羅斯安全部門的綁架行動極其隱密，研究人員僅能透過網路公開資訊與衛星影像進行分析。

請繼續往下閱讀...

然而，突破僵局的關鍵竟源於俄羅斯地方官員的「失誤」。雷蒙指出，部分官員為了向克里姆林宮邀功，在運送烏克蘭兒童的巴士上或是營地內，與孩子們拍下大量合照並上傳至社群媒體。最關鍵的「失誤」在於這些官員忘了關閉手機與智慧型手錶的定位服務，導致照片內嵌了精確的經緯度與地理標籤。

研究團隊透過提取這些自拍照片中的座標資訊，結合高解析度衛星影像進行比對，成功鎖定了分布在俄羅斯各地的收容設施。這些設施不僅包含「再教育營」，甚至還有將兒童轉化為潛在兵源的軍事營地。

雷蒙強調，這批被綁架兒童的命運不應成為外交博弈的籌碼，必須在任何結束衝突的談判中列為最高優先事項。然而，他也透露，由於川普政府宣布縮減經費，耶魯大學這間實驗室可能在今年年底前被迫關閉，為了確保調查延續，團隊目前已將所有掌握的數據與位置資訊全數移交給歐洲刑警組織，以便未來進行法律追究與營救行動。

人權團體指出，俄羅斯的行為已嚴重違反日內瓦公約，這種系統性地改變兒童身分認同、進行政治洗腦的作為，已構成戰爭罪。國際社會應持續施壓，確保這3.6萬名失蹤孩童能早日重返家園。

