習近平整肅軍官 高層真空削弱共軍短中期行動能力

在中國最高軍事決策機關、中共中央軍委會，僅剩主席習近平（圖）及副主席張升民，另5名高階將領皆落馬。（路透）

中共中央軍事委員會副主席張又俠及軍委聯合參謀部參謀長劉振立受查落馬，讓中共軍事最高決策層幾乎全滅。《華爾街日報》（WSJ）25日引述學者分析，這種高層真空勢必影響共軍短、中期內展開重大軍事行動的戰備能力，當前局面可能降低台海兩岸直接軍事衝突的風險。

據報導，專研中國菁英政治的美國中央情報局（CIA）前分析師、諮詢公司「中國策略集團」總裁強生（Christopher Johnson）表示，在打貪行動初期，習近平試圖避免大規模清洗高層，因此未鎖定現役高階將領和戰略飛彈部隊等關鍵部門，但他後來意識到軍中問題根深蒂固到高層難以自行解決，必須寄望「沒被汙染的新一代軍官」，調查張又俠、劉振立的行動，是這個過程的最終結果，「在中國軍事史上，這等於最高指揮階層全滅」。

請繼續往下閱讀...

WSJ指出，自2023年夏季以來，中共已撤換陸、海、空、戰略飛彈部隊和武警部隊及主要戰區司令部的高階官員，包括負責台灣的戰區司令部。過去2年半，已有逾50名高階軍官和國防工業高層被調查或解職。在7人制的中共中央軍事委員會，目前也只剩擔任主席的習近平和去年10月才接任副主席的張升民，而張升民過去多擔任政委及紀委等角色，非直接負責軍事指揮。

美國麻省理工學院安全研究計畫主任傅泰林（M. Taylor Fravel）表示，鑑於管理任何大型軍事組織的規模和複雜性，高層真空不可持續，共軍短中期內進行重大軍事行動的戰備能力，勢必受此影響。

分析指出，當前局面可能降低台海兩岸軍事直接風險，習近平正轉向更審慎的戰略，包括首先尋求與4月訪中的美國總統川普就台灣問題達成協議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法