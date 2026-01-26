為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    《明天過後》上演！美體感下探-45°C凍死人 川普譏：全球暖化呢？

    2026/01/26 17:37 編譯陳成良／綜合報導
    「怪獸級」暴風雪重創美國東北部，紐約布魯克林25日陷入一片白茫茫，民眾在漫天大雪中艱難前行。（路透）

    一場被形容為「怪獸級」的極地渦旋（Polar Vortex）風暴本週重創美國，從德州到紐約陷入一片冰封。截至26日，這場嚴寒災難已造成至少10人死亡、超過84萬戶大停電，全美更有多達1萬9000架航班慘遭取消。然而，正當聯邦政府與20個州宣布進入緊急狀態之際，在白宮躲避風暴的美國總統川普卻在社群媒體上發文嘲諷：「全球暖化到底去哪了？？？」

    根據《法新社》報導，這場風暴異常猛烈，氣象局警告，北部平原與中西部的風寒效應恐讓體感溫度降至極度危險的攝氏零下45度，皮膚暴露數分鐘內就會凍傷。

    更糟的是，這股寒流直衝通常氣候溫暖的美國南部。田納西州、路易斯安那州與喬治亞州等「不耐寒」地區，因輸電線路結冰不堪負荷，導致數十萬戶家庭斷電。德州官員更呼籲民眾「非必要絕不出門」，當地一名16歲少女不幸在滑雪橇時意外身亡，路易斯安那州也有2人因失溫喪命。

    災情同樣重創東北部大城。紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）證實，週末期間有5人在戶外被發現凍死，雖然死因尚待法醫確認，但他警告：「沒有什麼比這更能提醒我們極端寒冷的危險。」

    全美交通系統幾近癱瘓。追蹤網站Flightaware.com顯示，自24日以來，進出美國的航班已有超過1萬9000架次被取消。首都華盛頓特區被厚重大雪覆蓋，聯邦政府週一被迫預防性關閉辦公室。

    極地渦旋橫掃全美 川普發文譏「暖化」

    科學家指出，這種極地渦旋異常南下的現象，可能與氣候變遷導致的噴射氣流不穩定有關。然而，向來對氣候科學嗤之以鼻的川普，卻利用這次寒災來質疑全球暖化理論。他在自創平台「Truth Social」上寫道：「我們會繼續監控風暴...保持安全、保持溫暖！但全球暖化到底發生什麼事了？？？」

