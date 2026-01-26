為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    模仿索隆？ 日男手嘴並用攜「三把刀」外出秒被捕

    2026/01/26 18:53 即時新聞／綜合報導
    日本佐賀縣唐津市警方表示，昨（25）日獲報逮捕一名形跡可疑的男子，當時他用雙手與嘴巴拿著「三把刀」走在路上，行跡十分可疑。示意圖。（資料照，歐新社）

    日本佐賀縣唐津市警方表示，昨（25）日獲報逮捕一名形跡可疑的男子，當時他用雙手與嘴巴拿著「三把刀」走在路上，行跡十分可疑。示意圖。（資料照，歐新社）

    日本佐賀縣唐津市昨（25）日發生一起離奇案件，當地警方接獲民眾通報，看到一名形跡可疑的男子，用雙手與嘴巴拿著「三把刀」走在路上，警方立即派人趕往現場攔截男子，對方供稱自己持刀外出只是要去朋友家拿東西，然而理由過於可疑，加上行為涉嫌違反《銃刀法》，被警方當場逮捕。

    綜合日媒報導，這起案件發生在25日上午8點40分左右，一名現年47歲的無業男子帶著3把菜刀外出，這些刀具分別長13.5公分、17.5公分與18公分。警方表示，這名男子經過唐津市二タ子町街道時，被路人目睹以奇特姿勢拿著刀具，因此緊急撥打110求助稱「有個男人拿著刀走在路上」，讓警方緊急趕往現場調查。

    警方指出，他們到場後發現持刀男子，不僅雙手同時持有兩把刀，嘴巴也含著一把刀，模樣十分可疑。最終，警方在二タ子町一處停車場將男子制服，並詢問對方動機，男子則辯稱： 「我只是要去朋友家採菜」，極力否認有想持刀傷害他人等指控，不過仍被警方以涉嫌違反《銃刀法》逮捕，目前正在調查其精神狀態。

    這起案件曝光後，意外在社群平台X（原推特）掀起熱烈討論，其中「三把刀」（刃物3本）更是登上熱門趨勢。不少日本網友指出，警方描述男子持刀的動作，莫名讓人聯想到熱血漫畫《航海王》中的三刀流劍客「索隆」，還調侃男子做出的不良違法行為，簡直是《航海王》原作者尾田栄一郎設定「如果索隆人生走上歪路」之40歲慘況真人版。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播