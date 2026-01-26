模仿索隆？ 日男手嘴並用攜「三把刀」外出秒被捕

日本佐賀縣唐津市警方表示，昨（25）日獲報逮捕一名形跡可疑的男子，當時他用雙手與嘴巴拿著「三把刀」走在路上，行跡十分可疑。示意圖。（資料照，歐新社）

日本佐賀縣唐津市昨（25）日發生一起離奇案件，當地警方接獲民眾通報，看到一名形跡可疑的男子，用雙手與嘴巴拿著「三把刀」走在路上，警方立即派人趕往現場攔截男子，對方供稱自己持刀外出只是要去朋友家拿東西，然而理由過於可疑，加上行為涉嫌違反《銃刀法》，被警方當場逮捕。

綜合日媒報導，這起案件發生在25日上午8點40分左右，一名現年47歲的無業男子帶著3把菜刀外出，這些刀具分別長13.5公分、17.5公分與18公分。警方表示，這名男子經過唐津市二タ子町街道時，被路人目睹以奇特姿勢拿著刀具，因此緊急撥打110求助稱「有個男人拿著刀走在路上」，讓警方緊急趕往現場調查。

警方指出，他們到場後發現持刀男子，不僅雙手同時持有兩把刀，嘴巴也含著一把刀，模樣十分可疑。最終，警方在二タ子町一處停車場將男子制服，並詢問對方動機，男子則辯稱： 「我只是要去朋友家採菜」，極力否認有想持刀傷害他人等指控，不過仍被警方以涉嫌違反《銃刀法》逮捕，目前正在調查其精神狀態。

這起案件曝光後，意外在社群平台X（原推特）掀起熱烈討論，其中「三把刀」（刃物3本）更是登上熱門趨勢。不少日本網友指出，警方描述男子持刀的動作，莫名讓人聯想到熱血漫畫《航海王》中的三刀流劍客「索隆」，還調侃男子做出的不良違法行為，簡直是《航海王》原作者尾田栄一郎設定「如果索隆人生走上歪路」之40歲慘況真人版。

????刃物3本を両手と口にくわえ 銃刀法違反で47歳無職の男逮捕 唐津署

↓

佐賀県唐津市のアパート駐車場で発生

↓

刃物3本を携帯し通報で署員が発見

↓

知り合い宅へ向かう途中と否認

↓

X民から様々な声集まる ←今ここ

↓

????4コマでまとめるとこんな感じ pic.twitter.com/G6FWlmZa0W — 旬な話題をマンガ解説＠カセキ （@sukimangashort） January 26, 2026

