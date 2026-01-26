為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    菲南市長遭火箭彈伏擊 警緝凶爆槍戰擊斃3嫌

    2026/01/26 20:59 中央社
    菲律賓南部市長阿克馬．安帕端，生涯4度逃過死劫。（法新社檔案照）

    菲律賓南部市長阿克馬．安帕端，生涯4度逃過死劫。（法新社檔案照）

    菲律賓南部一座城市的市長昨天遭人當街發射火箭推進榴彈（RPG）伏擊，幸因座車防彈而逃過一劫。總統小馬可仕指示警方採取行動，追查幕後主使人，加強維護地方治安。

    事件發生在南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）沙里夫．阿瓜克市（Shariff Aguak）。當天清晨，市長阿克馬．安帕端（Akmad Ampatuan）乘坐防彈休旅車返家，在市區大街遭人持火箭推進榴彈攻擊。

    阿克馬的座車受損，阿克馬本人無恙，2名隨扈受到輕傷。警方於數小時後查到涉案嫌犯行蹤，雙方爆發槍戰，有3嫌被擊斃，並在他們的藏匿處發現火箭發射器及多支高火力長槍。

    阿克馬之子、副市長哈吉．安帕端（Hadji Ampatuan）在臉書公布監視器影像，許多民眾大為震驚，以為這樣的情節只會發生在電影中。

    菲律賓總統府發言人卡斯楚（Claire Castro）今天在記者會上表示，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）譴責此次暴力事件，並已指示內政部與警方立即採取行動，查明幕後主使，同時加強地方治安，防止類似攻擊再度發生。

    另一方面，「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM）政府也發表聲明譴責此事件，並已指示相關單位徹查，確保將涉案者繩之以法。

    阿克馬出身當地安帕端政治家族。這個家族涉及2009年震驚國際的馬吉丹奧選舉大屠殺事件，包括30多名記者在內的58人喪生。阿克馬事後與家族決裂，出庭指認族人。

    阿克馬自2010年以來已4度遭遇伏擊，計造成4名隨扈死亡。

    中華民國外交部2024年5月對南馬吉丹奧省所在的民答那峨島（Mindanao）發布第3級橙色警示，指出當地恐怖主義活動尚存、治安堪慮，建議國人避免非必要旅行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播