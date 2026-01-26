為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    稱北約盟軍「遠離前線」惹惱英王 川普改口讚英軍：偉大勇士

    2026/01/26 16:53 編譯林家宇／綜合報導
    據外媒報導，川普對阿富汗戰爭期間的盟軍論述引發英王查爾斯關切。（路透）

    據外媒報導，川普對阿富汗戰爭期間的盟軍論述引發英王查爾斯關切。（路透）

    美國總統川普近期因格陵蘭主權問題與歐洲關係緊張，22日接受「福斯新聞」訪問時，稱北約盟軍在阿富汗反恐戰爭中「遠離前線」，引爆歐洲各國憤慨，連英國國王查爾斯三世都對此言論表達關切。川普24日在社群媒體發文滅火，讚揚參與阿富汗作戰的英國士兵是「勇士」。

    英軍在阿富汗戰爭期間損失457人，是1950年代後陣亡數最高的海外戰爭。一向避免直接批評川普的英國首相施凱爾，也稱其說法「羞辱且驚駭」。英國「太陽報」25日報導，查爾斯向川普傳達了對其言論的關切。

    首相辦公室聲明表示，施凱爾24日向川普談論了這項議題，「首相提到並肩在阿富汗作戰的英國與美國士兵的果敢與英勇，他們之中許多人無法再回到家鄉」、「我們絕不能遺忘他們的犧牲」；曾在阿富汗服役的哈利王子也發出聲明，「這些犧牲事蹟應當被以尊重的態度如實述說」。

    川普後續在「真實社群」寫道，「偉大且非常英勇的英國士兵們與美國永不分離」、「在阿富汗，英軍有457人陣亡和許多人傷重，他們是所有勇士中最偉大的一群。這是強大到無法被打破的聯結。」

