    國際

    英男變態性侵10週大男嬰致全身骨折險喪命 法官：執法40年最痛心

    2026/01/26 18:59 即時新聞／綜合報導
    性侵犯克里斯多福·菲利普斯。（圖取自迪費德-波伊斯警方）

    性侵犯克里斯多福·菲利普斯。（圖取自迪費德-波伊斯警方）

    英國一名男子克里斯多福·菲利普斯（Christopher Phillips）因鎖定一名單親母親並性侵其僅10週大的男嬰，導致嬰兒全身多處骨折且腦出血，遭判處終身監禁。

    據英國《地鐵報》報導，34歲的菲利普斯透過交友軟體Tinder專門尋找育有幼兒的母親，在與該名母親建立聯繫後，頻繁要求與嬰兒獨處，並多次要求在無人看管的情況下幫男嬰換尿布。受害母親當時正處於產後脆弱期，未料這竟是噩夢的開始。被告趁隙對這名毫無防禦能力的10週大男嬰實施殘忍的性侵與肢體虐待。

    醫療檢驗報告顯示，男嬰除了生殖器與肛門周邊的嚴重創傷外，醫護人員發現男嬰全身布滿傷痕，包括腳踝、手腕、六根肋骨骨折，甚至還有頭骨裂傷與腦出血等足以致命的傷勢。

    斯旺西刑事法院法官保羅·托馬斯（Paul Thomas）在宣判時，對被告的惡行表達強烈譴責。法官指出，菲利普斯是為了滿足其「怪誕的性心理變態」，才對弱小的嬰兒施加如此暴行。法官坦言：「在我超過四十年的司法經驗中，這是我處理過最令人痛心的案件，這件事徹底震撼了我的內心。」

    在判決方面，菲利普斯被裁定兩項性侵、兩項故意傷人以及蓄意導致嚴重身體傷害罪名成立，最終被判處終身監禁。法官特別強調，儘管法律規定的最低服刑期為16年，但鑑於被告對公眾構成的高度威脅，他的餘生大概率都將在監牢中度過。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

