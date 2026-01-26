「受夠了！」 委國代總統對川普翻臉：石油不是你說了算

獲美方支持的委內瑞拉代總統羅德里格斯（左）25日公開槓上美國總統川普（右），怒嗆「受夠了華府命令」，拒絕交出石油控制權。（法新社）

獲美方支持的委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）25日公開怒吼，強調她已經「受夠了」華府無止盡的命令，並拒絕美國試圖全面接管該國石油資源的要求。

根據《CNN》報導，這番言論顯示，即便是在美國強力介入後的委內瑞拉，新政府也不願全盤接受白宮的指導。這是自川普政府將委內瑞拉前強人總統馬杜羅（Nicolás Maduro）「逮捕並移送美國」後，卡拉卡斯當局爆發的最強烈反彈。

請繼續往下閱讀...

羅德里格斯在拉克魯斯港（Puerto La Cruz）面對大批石油工人時強硬表態：「夠了！華府不要再對委內瑞拉政客下指導棋。」這位被視為在鋼索上行走的臨時領導人，正試圖在安撫國內馬杜羅死忠派與滿足白宮要求之間尋求平衡。

報導引述兩名白宮資深官員說法指出，自從美方在1月初突襲並逮捕馬杜羅夫婦後，川普政府便對新政府開出一連串要求，包括委內瑞拉必須切斷與中國、伊朗、俄羅斯及古巴的所有聯繫，並同意將未來的石油生產「獨家」交由美國合作夥伴經營。

擁全球最大重油儲量 拒淪為美國油庫

委內瑞拉擁有全球最大的「超重原油」儲量，這種原油雖然提煉複雜，但與美國煉油廠的設備高度兼容。川普曾一度揚言要「直接接管」委內瑞拉，後來雖轉而支持羅德里格斯，但前提是她必須優先考量美國石油公司的利益。

然而，委內瑞拉內部目前四分五裂，馬杜羅殘餘勢力、左翼反對派以及「反馬杜羅的查維茲主義者」相互角力。羅德里格斯此次公開嗆聲美國，被視為是向國內展示主權、避免被貼上「美國代理人」標籤的政治豪賭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法