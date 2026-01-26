為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    眾院提前改選 共同社民調：自民黨各年齡層支持度領先

    2026/01/26 15:44 編譯孫宇青／綜合報導
    民調顯示，高市早苗所屬的自民黨，目前在各年齡層支持度皆領先。（美聯社）

    民調顯示，高市早苗所屬的自民黨，目前在各年齡層支持度皆領先。（美聯社）

    日本首相高市早苗做出政治豪賭，提前解散眾議院進行改選，盼憑藉內閣高支持率，一舉擴大國會席次，以利推動施政。共同社26日公布的選情民調顯示，高市所屬的自民黨受所有年齡層廣泛支持。

    共同社24、25兩日針對日本眾院選舉，對全國選民進行電話民調。關於比例代表選舉的投票意向，表示會投給自民黨的占比最高，達29.2%。

    其中，30歲以下年輕族群準備投給自民黨候選人的比率為24.5%，40至59歲的中年族群為29.8%，60歲以上的老年族群更達31.3%，自民黨在所有年齡層受廣泛支持。

    至於表示會投給新政黨「中道改革聯合」的受訪者，在老年族群中占22.9%，占比僅次於自民黨，但在年輕族群中僅為1%，謀求更多年輕人的支持成為課題。

    各黨在中年族群中的支持率，緊隨自民黨之後依次為國民民主黨7.7%、參政黨7.3%。以在職一代為主的30至39歲族群中，國民民主黨（18.2%）略超越自民黨（17.3%）。老年族群中的排序為自民黨、中道、日本維新會（5.5%）。

    向表示「不支持任何政黨」的受訪者詢問比例代表選舉的投票意向，結果為中道4.4%、自民黨4.1%、維新會3.5%。此外，68.1%的受訪者表示「尚未決定」，10.3%表示「沒有想投票的政黨或政治團體」。

