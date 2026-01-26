美學者預期有第4份美中聯合公報 約束性更強

美國哈佛大學教授艾利森預期，川普任內將會出現中美第四份聯合公報，而且這份公報的約束性可能會比以往更強。（歐新社檔案照）

美國總統川普預計今年4月訪問中國，除了美中貿易議題，雙方對台灣議題的態度也備受矚目。美國哈佛大學教授艾利森預期，川普任內將會出現中美第四份聯合公報，而且這份公報的約束性可能會比以往更強。

在日前落幕的達沃斯世界經濟論壇上，哈佛大學教授格艾利森（Graham Allison）、中國社科院國家全球戰略智庫國際政治研究部主任趙海等人出席分論壇，就中美關係相關話題進行討論，陸媒觀察者網整理相關內容。

艾利森是知名國際關係學者，他提出的「修昔底德陷阱」，近年來在美中關係的討論中經常被引用。

針對目前的美中關係，艾利森指出，是「互相威懾」的狀態，雙方都有能力對彼此造成重大傷害，而這種能力本身，反而會產生某種穩定效應。

在去年的美中關稅戰，川普試圖透過145%的關稅壓垮中國，「能欺負誰就欺負誰」。結果中國不打算被欺負，緊縮對稀土產品供應鏈的控制，對美國經濟構成威脅。

美中雙方因此認識到，他們以高度糾纏的方式綑綁在一起，不得不找到合作共處的方法。這也反映出，華盛頓已經把中國視為一個真正意義上的、就整體經濟量體而言的同等競爭者。

艾利森說，現在有個流行說法─TACO，意即：川普總是臨陣退縮（Trump Always Chickens Out），但實際上，只有在面對有能力造成同等傷害的對手時，川普才會選擇退讓。

艾利森還指出，美國總統川普（Donald Trump）在達沃斯世界經濟論壇上的演講只提到3、4位外國領導人，而在講到法國總統馬克宏或加拿大總理卡尼時，都是負面評價，但在提到中國時，「他的眼睛明顯亮了一下」。

至於台灣議題，艾利森說，美中都清楚地認識到，台灣議題是一個潛在的引爆點，一旦出事，對雙方都會構成重大影響。他認為在接下來的美中互動中，台灣議題仍會持續被討論，雙方都可能將賴清德以及他盡可能推動進一步獨立的努力，視為不穩定的威脅，並且會以幾乎類似的語言來討論這一問題。

他預期，「會出現美中第四份聯合公報，而且這份公報的約束性可能會比以往更強」。但最終會導向甚麼結果他無法預測，需要交由外交領域的專家探索。

美國長期一貫對中國及台灣相關議題採取的「一個中國政策」，就是基於「美中三個公報」與「台灣關係法」；這與北京宣稱的「一個中國原則」大不相同。美國與北京在1979年建交，1970年代先後簽署「上海公報」、「建交公報」與「八一七公報」，統稱「美中三個公報」。

