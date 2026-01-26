斯里蘭卡勞工逆轉人生 從打工族晉升3家日本超商老闆

來自斯里蘭卡的蘇蘭吉特，目前在靜岡縣掛川市經營3家LAWSON便利商店。（圖擷取自《每日新聞》網站）

日本的便利商店常被視為「日本社會縮影」，如今對外籍勞工的依賴程度很高。《每日新聞》深入探訪超商前線，並在25日發布1名斯里蘭卡外籍勞工從打工到成為3家羅森（LAWSON）便利商店經營者的職涯故事。

報導指出，日本全國約有5.6萬家便利商店，7-Eleven、羅森和全家等3巨頭共僱用約11萬名外籍員工。在一些城市門市，幾乎全部由留學生擔任員工的情況並不少見。在靜岡縣掛川市，距離JR掛川站約10分鐘車程的1條主幹道旁，緊鄰1座體育場和1座體育館的羅森掛川平野店，由51歲、來自斯里蘭卡的蘇蘭吉特（Suranjith）擔任老闆。

蘇蘭吉特十多年前開了羅森掛川平野店，之後又分別於2024年7月和12月開設掛川下樽店和掛川古五所店，如今是3家便利商店的經營者。

蘇蘭吉特在斯里蘭卡西部卡達瓦薩（Kadawatha）長大，有1個哥哥和1個妹妹。從學生時代起，他就和哥哥一起幫父親修理汽車。當時，日本製造的汽車在斯里蘭卡隨處可見，能夠修理自動變速箱的工程師非常搶手，他的父親鼓勵他到日本學習相關技術，因此他在2001年12月來到日本。

他在靜岡的1所日語學校就讀1年半，同時在1家拉麵店和其他地方打工，最後通過日語能力檢定N2。他原本想進入汽車專門學校就讀，但學費太高，於是轉而考進大學資訊科技學系。大約在這段時間，他開始在羅森超商上晚班，多了很多機會與各式各樣的顧客互動，對他學習實用日語很有幫助，而且透過接觸各種商品和服務，也進一步了解日本文化。

蘇蘭吉特意識到超商裡有很多東西可以學習，決心在這個行業長期發展，於是向他打工的便利商店老闆諮詢。後來，他被聘為全職員工，並擔任約5、6年的店長，隨後與1位斯里蘭卡女子結婚，並獲得日本永久居留權。

蘇蘭吉特於2015年5月自主開店，但起初困難重重，因為招不足員工，只能和妻子輪流顧店，甚至曾連續工作25小時。後來是附近開辦1所日語學校，才開始有斯里蘭卡學生在店裡打工，但教導剛到日本的新進員工仍是個挑戰，「即使在學校學過日語，服務顧客時也很難聽懂他們的話。我一開始也是這樣，只能把所有不認識的單字都記下來，再查字典學習」。

蘇蘭吉特也會幫助在店裡打工的斯里蘭卡學生處理日常生活難題，有時甚至會在他們生病時陪同去醫院。對於剛開始在異國生活的學生來說，有1位會說母語的「前輩」讓他們感到安心。蘇蘭吉特的店在斯里蘭卡社區迅速為人所知，現在據說已有學生「排隊等候」應徵。

蘇蘭吉特表示，日本是很棒的工作地點，人民很友善，沒有戰爭，非常和平。很高興自己來到這裡。他說，現在的目標是繼續開店，擴大門市數量。

