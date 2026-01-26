美國擴大非洲反恐布局 強化與奈及利亞軍事合作

美國總統川普。（美聯社）

美國非洲司令部副司令布瑞南告訴法新社，美軍正增加對奈及利亞的軍事物資交付與情報共享，這是擴大與非洲各國軍方合作、打擊伊斯蘭國（IS）相關武裝分子的整體戰略一環。

布瑞南（John Brennan）表示，美國國防部同時也持續與由軍政府執政的沙赫爾地區國家——布吉納法索、尼日與馬利——軍方保持溝通管道。

請繼續往下閱讀...

阿布加方面加強合作之際，華府對奈國境內聖戰暴力施加外交壓力，美軍在非洲追擊與伊斯蘭國有關目標的行動也變得「更加積極」。

布瑞南上週於奈及利亞首都阿布加舉行的美奈安全會議場邊受訪時指出，在川普政府之下，「我們的行動變得更加積極，並與夥伴合作，以軍事方式直接打擊威脅，主要目標是伊斯蘭國」。

他補充說：「從索馬利亞到奈及利亞，這些問題彼此相連，因此我們試圖逐一拆解，並向夥伴提供他們所需的資訊。」

上週舉行的首屆美國－奈及利亞聯合工作小組會議，距離美國宣布在耶誕節當天對奈及利亞西北部與伊斯蘭國有關目標發動突襲空襲，僅約一個月。

儘管在聯合空襲後，雙方軍方似乎都有意加強合作，但美國就奈及利亞境內暴力問題所施加的外交壓力，仍為雙邊關係蒙上陰影；川普聲稱奈及利亞發生大規模基督徒遭殺害事件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法