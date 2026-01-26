中國武漢名校黨員失業3年後當保安 被母校約談要求換工作

中國武漢理工大學畢業生、共產黨員熊輝，拍攝影片分享自己失業3年後當保安的經歷。（圖擷自微博）

中國武漢理工大學2008年畢業生、共產黨員熊輝，近來拍攝影片分享自己失業3年後當保安的經歷，每月薪水3800人民幣（約新台幣1.7萬元），孰料卻被母校人員約談要求他刪除相關影片，並希望他找到和能力相符的工作。

綜合中媒報導，武漢理工大學屬於中國「211」重點學校，熊輝在就學期間不僅是共青團支部書記，也是同學裡第一批入黨的學生，畢業後原本是到江西省的江鈴汽車工作，後來他發現帶自己的老師傅做了10年月薪也才8、9000人民幣（約新台幣3.6萬至4萬），因此辭職到浙江省寧波做國際貿易。

熊輝憑藉著不錯的外語能力和本就聰明的腦袋，很快地積累資金買房、結婚、創業，但在武漢肺炎疫情時公司被拖垮，想再找工作時由於年齡偏高且已無當年理工專業能力，因此遲遲找不到機會，最後選擇做了保安。

熊輝將自己的生活變遷拍攝成影片分享後，母校人員旋即打電話給他關切，要求他別再講這些「負面能量」的東西，避免影響到武漢理工大學的校譽，同時還希望他多多傳播「正能量」、尋找和自己能力匹配的工作。

對此，熊輝認為當保安不是什麼不名譽的事情，大學畢業生也可以選擇當外送員，例如之前有個浙大博士生就去跑快遞，如果說母校覺得哪些影片屬於負能量他願意將其刪除，但自己畢業於武漢理工大學是事實，並非是刻意抹黑學校。

