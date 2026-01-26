2.2萬人被關、投票拖1個月！ 緬甸親軍方政黨宣稱「勝選」

緬甸選務人員25日於曼德勒清點選票；這場耗時1個月、被外界視為「過場」的選舉終於落幕，親軍方政黨已自行宣布勝選。（法新社）

緬甸耗時整整1個月、備受國際爭議的國會大選終於結束。根據《法新社》報導，儘管官方結果尚未出爐，但親軍方的「聯邦鞏固與發展黨」（USDP）高層26日已迫不及待自行宣布勝利。該官員聲稱：「我們已經贏得多數席次，準備好組建新政府。」

然而，這場勝利被外界視為缺乏合法性。分析指出，USDP實質上是軍政府的「文職代理人」，而曾在2020年大選拿下90%席次的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）陣營，此次完全未出現在選票上，因為她的政黨已被解散，本人更與其他2.2萬名政治犯一同身陷囹圄。

投票耗時1個月 只因軍方無法掌控全境

這場選舉之所以顯得漫長且破碎，並非為了民主程序，而是受制於現實。選舉採罕見的「分階段投票」，從開始到結束歷時1個月（12月底至1月26日），主因是緬甸爆發內戰後，軍政府無法控制遭反抗軍佔領的大片領土，只能在有限的控制區內勉強進行投票。

這導致了權力來源的先天缺陷。聯合國專家安德魯斯（Tom Andrews）直言，這是1場「欺詐性的演練」（fraudulent exercise），若國際社會接受此結果，將使危機倒退。

這場選舉的最終目的，被普遍認為是軍事統治的「品牌重塑」（rebranding）。在週日的最後一輪投票中，發動政變的軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）特意身穿便服視察曼德勒投票所。

依照程序，新國會將於3月開議，屆時將由議員選出新任總統。敏昂萊此舉被解讀為準備透過選舉程序，將自己從「軍頭」轉型為合法的「民選總統」。對此，當地已實施新法，任何批評選舉或抗議者，最高將面臨10年刑期。

