    首頁 > 國際

    酷澎3370萬用戶個資外洩案 代理執行長傳喚不到 警考慮逮捕

    2026/01/26 13:40 即時新聞／綜合報導
    南韓電商酷澎3370萬用戶個資遭中國員工外洩案，代理執行長羅傑斯2次傳喚不到，韓警方不排除將其逮捕。（歐新社）

    南韓電商酷澎去年底爆出3370萬用戶個資遭中國員工外洩，首爾地方警察廳廳長朴正普今（26日）表示，由於酷澎代理執行長羅傑斯（Harold Rogers）2次傳喚不到，警方不排除將其逮捕。

    《韓聯社》報導，酷澎先前已公布內部調查結果，指稱是1名中國員工竊取內部安全金鑰，存取約3300萬名用戶資料，但實際上只保存了約3000個帳戶個資。

    不過，南韓警方對相關電子設備進行分析後，認為有超過3000萬個帳戶受影響，外洩的個資包括姓名、地址、電郵，因此本月5日、14日傳喚了酷澎代理執行長羅傑斯，但他都沒有現身。

    警方在羅傑斯14日傳喚不到時，已決定要進行第3次傳喚，日期尚未確定。針對若羅傑斯仍不配合是否要向法院申請逮捕令一事，朴正普透露若有人在調查期間3次以上傳喚不到，警方通常會申請逮捕令，不過實際上還要了解他沒來的原因。

    至於竊取酷澎個資的中籍員工，在事發後旋即離職潛逃回中國，韓警已向國際刑警組織請求協助，目前尚未獲得回應。

